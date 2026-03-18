La “nullità relativa” salva il cardinal Becciu e ci ricorda che l’unico condannato in certi ambienti resterà sempre e solo Gesù Cristo

Ma andiamo per ordine. Cosa è successo? Semplicemente la teocrazia è inciampata (o ha finto di inciampare) sulla sua stessa (paradossale) pretesa di modernità. La notizia che la Corte d’Appello vaticana abbia decretato la "nullità relativa" per il processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato, quello che il volgo definisce il "processo del secolo", è l’ennesimo capitolo di una messinscena millenaria dove il sipario non cala mai. Sua Eminenza il cardinale Angelo Becciu, l’uomo che si muoveva tra i segreti del Palazzo e che si è ritrovato a masticare la polvere di una condanna a cinque anni e sei mesi per un peculato senza arricchimento — ossimoro giuridico degno della miglior casistica gesuitica — oggi respira. Respira l’aria viziata di una libertà vigilata dal diritto canonico e civile, grazie a un’ordinanza di sedici pagine firmata da monsignor Arellano Cedillo e soci che, con un colpo di spugna intinta nel curaro, ammette ciò che – bisogna dirlo - era evidente a chiunque non fosse accecato dal sacro furore inquisitorio: il diritto di difesa è stato calpestato, gli atti sono stati occultati dietro omissis da agenzia d'intelligence di serie B e il Promotore di Giustizia, Alessandro Diddi, ha giocato a nascondino con le carte dell'istruttoria.

Gli avvocati Viglione e Marzo, ieri, hanno cantato vittoria, spiegando di aver finalmente visto riconosciuta l’illegittimità di quei Rescripta papali — atti legislativi segreti, feticci di un assolutismo che mal si concilia con le pretese di "giusto processo" — che avevano trasformato l'aula in un tribunale d'eccezione. La verità, per chi ha il cinismo necessario a decriptare i silenzi d’Oltretevere, è che questa "nullità relativa" è la perfetta exit strategy per un sistema che ha osato troppo e ora deve rientrare nei ranghi senza perdere la faccia. In psicologia questa dinamica la chiamano "dissociazione strutturale": la Chiesa condanna per purificare l'immagine pubblica, ma poi annulla per preservare la propria architettura. Si ordina la rinnovazione del dibattimento, si impone il deposito integrale degli atti entro il 30 aprile 2026, si fissa una comparizione per il 22 giugno 2026. Date lontane. Siderali. Bibliche. È la vittoria del Tempo della Chiesa sul tempo degli uomini, che deve fare i conti con una memoria collettiva labile quanto l'incenso in certe domeniche a Messa, che ti si infila nel naso in maniera quasi fastidiosa ma poi svanisce quasi subito e te ne scordi.