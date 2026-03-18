Emanuela Orlandi, spunta il memoriale segreto di uno 007: chi è GG e perché fu allontanato dopo una scuffia per la figlia di Mario Meneguzzi

Appena pochi mesi dopo la fortunata assunzione la giovane promessa dello spionaggio capitolino si imbatte subito in uno dei più grandi misteri della storia italiana. Gangi infatti frequenta Torano, piccolo paesino di montagna in provincia di Rieti. Lì hanno una casa anche le famiglie Orlandi e Meneguzzi, e Gangi si innamora di Monica Meneguzzi, la cugina di Emanuela Orlandi. “Gangi era innamorato di questa Monica. Lei zero, quando successe la cosa di Emanuela a lui non gli pareva vero per farsi notare da Monica” ha dichiarato Marino Vulpiani, che accompagnò Gangi a casa Orlandi.

“È il giugno 1983 quando Gangi incappa nella misteriosa scomparsa di Emanuela Orlandi. Si muove subito, a titolo personale, in quanto conosce alcuni parenti della scomparsa” annota lo 007 nel suo memoriale, che poi aggiunge: “È lui che, nei primissimi giorni, analizza diversi elementi e informa i suoi superiori che si tratta di una “sparizione per scopi occulti” e non di una semplice scappatella”. Ma come fa a sapere Gangi che si tratta di una “sparizione per scopi occulti”? Le sue primissime indagini lo hanno subito condotto su quella strada. Ma secondo Vulpiani: “Gangi diceva che secondo lui si trattava di tratta delle bianche ma era un’ipotesi sua, io ho pensato fosse una stupidaggine, brancolava nel buio alla grandissima, non ha mai saputo nulla sul caso di Emanuela. Con il suo partner facevano indagini su indagini ma non venivano a capo di nulla“. Ad ogni modo le attenzioni di Gangi non piacciono ai vertici del Sisde e nel memoriale continua: “Anche in quel caso trova delle resistenze da parte della Direzione e, qualche mese dopo, nonostante l’apporto del capo reparto Giorgio Criscuolo, abbandona la squadra che si sta interessando della scomparsa”. Secondo il suo racconto Gangi avrebbe pestato i piedi alla persona sbagliata. Il fiuto dell'agente segreto lo porta subito a seguire la pista della Bmw verde tundra del presunto adescatore della Avon. Chiama la casa automobilistica, si fa dire tutte le Bmw di quel colore immatricolate a Roma e riesce a rintracciarne una identica a quella avvistata davanti al Senato il 22 giugno. La trova in un'officina con il vetro spaccato, trova la proprietaria in un residence con “vestitino leggerissimo, bianco, trasparente” ma invece che un bravo rimedia una ramanzina. Era “l'amichetta di qualche capoccione ai piani alti”. Gangi aveva davvero in mano qualcosa? E quel qualcosa ha davvero scatenato la reazione dei vertici dei servizi, che hanno preferito allontanarlo e tappargli la bocca?

Come al solito nel caso Orlandi, la verità è nascosta fra il racconto e la versione di Gangi, alterata volontariamente o meno da uno sguardo personale sugli eventi. La verità vera si mescola alle tante verità presunte raccontate in questi anni. Intanto, la Commissione Parlamentare di inchiesta sulla scomparsa sta acquisendo il memoriale. Un documento che, al di là della veridicità o meno di quanto raccontato, dà una testimonianza dell'ambiente dei servizi dell'epoca e soprattutto aiuta a delineare il profilo di uno dei protagonisti dei giorni immediatamente successivi alla sparizione.