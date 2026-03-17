Omicidio Mansouri a Rogoredo: Cinturrino in udienza a Milano per il riesame. Gli avvocati: "contestiamo la premeditazione, mai usato il martello per fare violenza e non conosceva Mansouri"

L’avvocato Giugno ha dichiarato che, secondo lui e Bianucci, si tratterebbe di “fonti fortemente compromesse nella loro genuinità. Un dato oggettivo è che una parte delle fonti appartiene allo stesso contesto degradato nel quale si sviluppava il traffico di stupefacenti. Non viviamo su Marte, per cui questa è la dimensione e non pensiamo di assumere per dogma l’affidabilità presupposta. Cinturrino era il ‘nemico pubblico’ della piazza di spaccio, ma in senso positivo, consumando arresti e creando imbarazzo alla criminalità organizzata di quella zona. È un tema che merita approfondimenti”. L’avvocato Bianucci ha aggiunto che è stato dato loro il giusto tempo per affrontare questa questione estremamente complessa: “Ci sono tante ipotesi da vagliare. Noi abbiamo condotto investigazioni difensive insieme ad altri membri delle forze di polizia non presenti quella sera. Il collegio ci ha ascoltato. Abbiamo presentato anche una relazione, sebbene preliminare, sul proiettile, e attendiamo la decisione del tribunale del Riesame. Cinturrino ha ribadito la dinamica dei fatti e la propria responsabilità di aver posizionato l’arma vicino al cadavere, ma ha negato la volontà di commettere quanto contestato. Contesta la ricostruzione fatta recentemente con la notifica di richiesta di incidente probatorio”. A proposito di quest’ultimo passaggio, Giugno ha aggiunto: “Semmai dovesse essere accolta l’istanza del pubblico ministero, l’incidente probatorio sarà valutato nell’attendibilità delle fonti. È indubbio che si tratti di un caso estremamente complesso e delicato, però le suggestioni sono molte e per approdare a una verità bisognerà attendere che il tema di prova sia adeguatamente esplorato. Avrete letto di una presunta premeditazione: mi sembra un’ipotesi che va ben oltre ciò che i fatti consegnano alla storia di questo procedimento. Cinturrino nega la premeditazione perché lo negano i fatti”.

Sul presunto utilizzo di un martello da parte di Cinturrino per aggredire le vittime, Giugno ha precisato: “È un tema che necessita ancora approfondimenti. Assolutamente, lui nega di averlo utilizzato per picchiare o causare lesioni a tossicodipendenti o pusher. Questo martello veniva usato anche dagli altri colleghi per cercare sotto terra, nel bosco di Rogoredo, stupefacenti e somme di denaro che i pusher nascondevano. Respinge fermamente l’intento omicidiario e ha ribadito che si è trattato di una tragica fatalità. Con il supporto dei nostri consulenti (ingegnere balistico, fisico e medico legale) tenteremo di chiarire cosa è accaduto. Alcune cose non tornano nella descrizione della dinamica”.