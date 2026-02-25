Omicidio a Rogoredo, ora i colleghi di Cinturrino raccontato la verità sul poliziotto che ha ammazzato Mansouri: martellate, schiaffi e umiliazioni andavano avanti da tempo. E allora perché parlano solo ora?

Abbiamo capito che Cinturrino non si è difeso da un attacco di Zack (il soprannome che gli avevano dato, perché veloce a scappare). E abbiamo capito che Zack, Mansouri, non gli stava puntando una pistola contro. Abbiamo capito che chi lo aveva difeso senza se e senza ma ora tace, o al massimo tende a sottolineare che si tratta di un caso specifico e che questo non macchia la divisa. Anzi, ci fanno sapere, dai piani alti, che quella divisa Cinturrino non la merita.

Va bene. Ma i colleghi sapevano tutto, conoscevano le sue fissazioni, i suoi modi violenti, sapevano che girava intimidendo i tossici e non solo gli spacciatori (non sono la stessa cosa), sapevano che era aggressivo persino verso altri agenti. Il Corriere raccoglie un po’ di testimonianze: lui “usava il martello”, lo faceva scivolare già dalla manica come un eroe dei videogiochi. Ricattava gli spaccini facendosi dare tutto, in cambio non li avrebbe arrestati. Li prendeva a schiaffi, oltre che a martellate. Li umiliava. Per il suo carattere forte era diventato una sorta di riferimento per i più giovani in caserma. Quindi è evidente che non facesse nulla per non farsi notare.