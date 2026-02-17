Caso Orlandi, bomba da Giletti: Emanuela era incinta? Il pragmatismo di Pino Nicotri e le indagini sullo zio Mario Meneguzzi e la pista familiare (che vanno avanti)

Una perquisizione che, però, non avrebbe portato a trovare la famosa mail. Ma non è da escludere che si sia arrivati a un nome, verosimilmente di una donna che effettivamente lavorava nell’ospedale in questione proprio nel reparto di ostetricia e ginecologia. Se così fosse sarebbe piuttosto facile anche risalire al ginecologo e fare definitivamente luce su questa ennesima ipotesi intorno al mistero di Emanuela Orlandi. Intanto, sul fronte della concretezza, anche la Procura di Roma continua a lavorare e – al di là di quanto anche pubblicamente affermato da Pietro Orlandi – gli inquirenti si stanno concentrando sulla così detta pista familiare. E in particolare, come abbiamo già raccontato, su Mario Meneguzzi, zio di Emanuela e sugli strani spostamenti tra Roma e lo chalet nelle campagne di Torano proprio nei giorni successivi al rapimento. Spostamenti confermati, sempre nel salotto televisivo di Giletti ieri sera, anche da uno dei poliziotti incaricati al tempo di seguire Meneguzzi e appostarsi nei pressi di quello chalet.

L’attenzione sulla pista familiare, lo ricordiamo, è tornata altissima proprio in seguito all’inchiesta giornalistica di Pino Nicotri, recentemente ascoltato per oltre tre ore anche dalla commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Tutto era nato dopo il ritrovamento di documenti vaticani del 1983 che riferivano di episodio di molestie che Meneguzzi avrebbe compiuto anni prima ai danni di Natalina, sorella maggiore di Emanuela. Un episodio in realtà non isolato, ma durato qualche tempo e che Natalina oggi minimizza, anche se all’epoca aveva riferito anche in un verbale oggi pubblico di “essere terrorizzata”. A questo si aggiunge la somiglianza fisica tra lo zio e l'identikit dell'uomo visto parlare con la quindicenne il giorno del rapimento, oltre al ruolo ambiguo giocato da Meneguzzi come "filtro" delle telefonate a casa Orlandi.