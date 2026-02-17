Ma come ha reagito Il Fatto all'assoluzione di Sgarbi dopo l'inchiesta mediatica? Dopo le prime pagine solo un box a pagina 13, ma sono gli unici a spiegare perché è stato assolto

Siamo in un'epoca storica in cui informazione e giustizia sembrano legate e doppio filo. L'informazione influenza i tribunali e poi reagisce, muta, in base ad essi. È un discorso già visto e rivisto, ma quello di Vittorio Sgarbi è un caso emblematico. Il critico d'arte è stato assolto da un processo che lo ha reso l'ombra di sé stesso. È stato assolto con rito abbreviato davanti al Gup “perché il fatto non costituisce reato” dopo una campagna mediatica violentissima condotta contro di lui negli ultimi anni.

Il reato di cui era accusato era quello di riciclaggio, e riguarda l'inchiesta sul dipinto di Rutilio Manetti “La cattura di San Pietro”, rubato nel 2013 dal castello di Buriasco e ricomparso anni dopo, con alcune modifiche in una mostra a Lucca, come proprietà di Sgarbi. L'accusa si era originata dalle dichiarazioni del pittore reggiano Lino Frongia, che alle telecamere di Report e al Fatto Quotidiano aveva raccontato di aver aggiunto una fiammella al dipinto su incarico del critico d'arte. Sgarbi si è difeso dicendo che si trattava di una tela diversa: quella che era stata esposta a Lucca era sua e l'aveva trovata in una villa nella campagna di Viterbo da lui acquistata. “Da quello che si legge, l'opera è stata malamente tagliata. Quella in mio possesso è in buone condizioni e con una stesura pittorica ben conservata e uniforme” aveva dichiarato. I precedenti capi d'imputazione di contraffazione e autoriciclaggio erano già stati archiviati. Resisteva solamente quello di riciclaggio per cui il Procuratore di Reggio Emilia Gaetano Calogero Paci aveva richiesto tre anni e quattro mesi di carcere, e per cui Sgarbi è stato invece assolto.