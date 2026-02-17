Invece di parlare della riforma Nordio, fatevi un regalo: pigliatevi un BONSAI...

È quella sana speranza che ti porta a sorridere delle piccole cose, a gioire di un sorriso rubato ad una sconosciuta che ti guarda dal finestrino di un tram che se ne va. Prendersi cura di un bonsai è un po’ come prendersi cura di quel fanciullino che è dentro di noi. È un po’ come prendersi cura di quei ricordi luminosi che ancora sopravvivono e ci fanno scendere la lacrimuccia ogni tanto, così, senza una ragione precisa. È tutto così lontano dalla grigia militanza politica, dal grigio diluvio diplomatico, dal nero senso di giustizia che ogni tanto c’inganna nel presente e ci trasforma in avvoltoi pronti ad avventarsi sul prossimo cadavere eccellente. Prendetevi cura di un BONSAI e capirete che in verità, è lui che ha iniziato a prendersi cura di voi, a indicarvi la serenissima via del “forse”, del “magari dopo”, “può essere”, dove tutto, davvero tutto è possibile e dove quindi c’è tanta bellezza, tanta speranza, tanto amore. Ecco, allora amici, amiche, amanti, nemici comparse e protagonisti di questa storia che semplicemente è, fatevi un regalo. Pigliatevi un BONSAI, perché secondo me, ne avete un disperato bisogno.