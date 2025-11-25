La famiglia nel bosco? L'Abruzzo fa brutto ed è un posto hardcore: terra di rom, pastori e scambisti. Ce lo dice Gabriele D'Annunzio

Non vi parlerò né del bene, né del male, ma sono affascinato dal ché una storia simile, non potesse che rivelarsi qui, in Abruzzo, perché l’abruzzesi altro non sono che una banda di rom, pastori e di scambisti. Zingari, per la loro pellaccia dura, il loro mugolare grottesco quando cercano riparo nell’ombra per non ostentare la loro bruttezza alla luce del sole. Zingari, perché ladri, ladri perché pieni di fame. E’ per colpa della loro miseria che il cuore della terra pretende ciclicamente di dar loro il colpo di grazia a suon di disgrazie e terremoti, non riuscendoci mai. Mi duole esser costretto a fare mia la citazione d’un collega lontano da me nel tempo e nello stile, ma Cristo s’è fermato a Rieti. I monumenti che rappresentano alla perfezione quella landa desolata ingravidata dall’Adriatico sono i benzinai e gli autogrill (suprema invenzione dell’oltreuomo Mattei), illuminati e incerti nella notte, specchio di luce corrusca nel giorno, sorreggono l’intera baracca, concentrando il peso di tutto l’universo sulla gobba di quell’omino, barbuto e canuto, che lempie per mestiere gli stomaci d’acciaio delle vetture che non appena rifornitesi della loro linfa vitale, scalpitano per ripartire e abbandonare quel triste e selvaggio deserto inumano che è l’Abruzzo. Non è, quello del benzinaro, il gesto d’un pastore prossimo alla morte? Perché questa terra d’Abruzzi è terra di pastori con camicie a quadri, taglialegna con la coppola, i baffi ricurvi verso il basso come le chiome dei salici piangenti, tabagisti e alcolizzati indagatori dell’incubo, nonché di donne bellissime, sintesi inspiegabile perché armoniosa dei lineamenti nordici, etruschi e poi latini. L’Abruzzo è poi una propaggine dei Balcani, una radice separata della Bosnia emancipatasi per la debolezza di partecipare all’universo. Ne custodisce il mistero in quelle insegne al neon rosa che annunciano sulle buie strade provinciali i numerosi locali per scambisti che tengono vivo l’eros di questo luogo incredibile. I miei insegnamenti un cupo e irrefuggibile destino hanno infuso nel seme dei pastori abruzzesi che nel tentativo continuo d’imitar le mie gesta si sono dovuti specializzare nell’arte del confondere le proprie amanti in un’orgia esistenziale nel lercio di un baccanale cantato e danzato con disgrazia attorno ad un fuoco acceso dentro al bidone della spazzatura come zingari. In tutta la Penisola, la maggior concentrazione di scambisti qui si colloca e il motivo è evidente. Il regista di questa messa in scena non sono io, il Vate ai più, il Comandante per pochi, e infine, GDA come invece vengo chiamato dai giovani rampolli di questo ruggente millennio gravido di violenza, sintesi e velocità, ma un David Lynch in preda ad un desiderio incomprimibile, inesaudibile se non con il denaro, con l’inganno o con la forza della prostituzione sacra ai falò accesi nelle cerimonie misteriche consumate nei boschi d’Abruzzo.