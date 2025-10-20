E dal servizio delle Iene emerge che tutti gli zingari votano la Meloni. Camerati abbiamo un problema...

A sentimento ci sentiamo di dirvi che i sinti del campo in cui vive Banfy sono più italiani degli italiani, perché se l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, quelli che non delinquono e preferiscono alzarsi all’alba per andare in giro a fare i rigattieri o a raccogliere ferro tra i rifiuti degli italiani, sono più italiani degli italiani. E sono italiani e conservatori come i non sinti che hanno votato Fratelli d’Italia perché anche loro hanno un obiettivo polemico etnico, e quelli sono i rom, molto diversi dai sinti. I rom, sono per i sinti come i nordafricani per gli italiani. Insomma, sono i maranza zingari. Se solo chi ha votato a destra, magari appassionato di culti misterici, oppure di paganesimo e antichità come il nostro ministro della Cultura Alessandro Giuli, approfondisse un po’ la cultura di quell’etnia che un saggio antropologico degli anni novanta definiva “i popoli delle discariche” scoprirebbe che si tratta un popolo molto antico. Addirittura il dialetto sinti che parla Banfy contiene certe parole molto simili ad alcuni termini in sanscrito, che in ogni dizionario filologico ed etimologico che si rispetti è la radice primordiale di certe parole che poi limate nel tempo dalle migrazioni dall’India, tra statue di Buddha edificate dai greco-battriani nell’Asia centrale, poi attraverso le colonne dei templi dell’impero di Alessandro Magno e così via verso il Mediterraneo e l’Italia, sono mutate in greco, poi in latino, in volgare ed in italiano, e quindi in dialetto sinti. Voi che vi proclamate gli eredi dell’Italia, i figli della terra, etnicamente puri maschi latini abitanti di un paese che ha la forma di uno stivale con il tacco, non vi rendete conto che gli unici che non hanno mai messo veramente radici nella loro storia di vagabondaggio, hanno saputo conservare molto meglio di voi i valori tradizionali della famiglia, il rispetto della legge, qualunque essa sia e tutta la cultura e l’arte che li caratterizza. Noi, invece, se ci sposiamo lo facciamo per poter mettere una foto su Instagram, se procreiamo lo facciamo per poter creare il profilo instagram di nostro figlio, per fare il gender reveal in diretta con i followers, per dare un senso alla nostra vita piena di sconfitte e per non sentirci in ritardo rispetto all’ora dettata dall’orologio biologico. Se ci compriamo una casa lo facciamo grazie all’eredità dei nostri genitori. Paghiamo le donne delle pulizie in nero, quando possiamo evadiamo le tasse sugli affitti, eccetera. I sinti, invece sono molto più coerenti perché non hanno case e quindi non hanno di che preoccuparsi. Insomma, i sinti sono un modello che gli italiani veri, che ambiscono ad essere irreprensibili a livello a morale, dovrebbero prendere ad esempio. I sinti sono più italiani di noi.