La verità? È che dovremmo fare tutti come la famiglia del bosco e mandare in culo questa civiltà che ci spreme, che ci chiede tutto in cambio di briciole. E sappiate, io mi sono già preparato il bastone. Della vicenda che riguarda la famiglia che viveva nei boschi in Abruzzo, alla quale sono stati portati via i figli per decisione del tribunale, faccio tre riflessioni. Uno, sui servizi sociali in Italia si dovrebbe aprire un dibattito ENORME. Io, MORENO PISTO, PADRE di una bambina disabile posso alzare la mano e dirlo con grande autorevolezza, perché so che cazzo vuol dire avere a che fare con la burocrazia italiana: è un disastro. Poi per fortuna ci sono le persone, e in Italia noi italiani salviamo l'Italia. Nello Stato in cui lo Stato lascia la scuola, le forze di polizia, i servizi sociali e i pronto soccorso, tutto non va a puttane perché ci siamo noi italiani che ci facciamo un culo così. Ma poi lo Stato ci ripaga separando una famiglia che stava bene e viveva bene nella scelta che aveva fatto. Infatti, la seconda cosa che noto, è che l'ecologismo in questa cazzo di societa è incentivato solo all'interno del capitalismo (la green economy, i post sui social e quelle robe lì). Dove ci si fa tanto belli e puliti ma il verde che piace è quello dei soldi, non certo quello della natura. La famiglia dell'Abruzzo ha compiuto la transizione ecologica più radicale: anziché essere stata premiata, è stata duramente punita. Come se la rivoluzione green non possa andare bene se compiuta in maniera individuale contro la civiltà dei consumi. Il tribunale parla di rischio per la socialità?