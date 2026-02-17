Jeffrey Epstein è una psicosi collettiva? Non bastano i crimini veri, ora sui social diventano virali le finte vittime create con l’intelligenza artificiale

Le storie vere, quelle delle donne che non ce l’hanno fatta, che hanno portato addosso per anni il peso della violenza, alcune fino a togliersi la vita, si mescolano a versioni finte, levigate, eroticizzate e il risultato è una memoria collettiva distorta, una fogna putrida in cui il dolore diventa estetica e il crimine un’ambientazione tanto tanto eccitante. E nel frattempo, dall’altra parte dello schermo, ci sono utenti che pagano. Sbigliettano per donne di pixel sperando che siano “quelle originali”. E via di mance per una fantasia in cui chi è sopravvissuta a una violenza non ne esce distrutta, ma più lasciva, più preparata, più disponibile. Le piattaforme, come sempre, agiscono in modo sommario: vietano formalmente, ma si nutrono dell’engagement che tutto questo genera, o quantomeno non lo limitano. La responsabilità si disperde, finisce in niente, mentre il mercato cresce. Il problema non è solo che queste ragazze non esistono. Il problema è che esistono gli uomini disposti a pagarle. E che esiste un sistema perfettamente funzionante che trasforma anche la violenza su minori in un modello di business accessibile a chiunque. E a me quel "chiunque" fa davvero paura.