Caso Orlandi: chi è Laura Casagrande e perché, dopo 42 anni, è indagata? Le tre versioni contrastanti dell’ultima amica che ha visto Emanuela e i sospetti degli inquirenti

Non si tratta, sia chiaro, di un’indagine per il sequestro o per l’omicidio, ma di un reato che comunque pesa molto, visto che la presunta menzogna reiterata che le viene contestata potrebbe avere in qualche modo portato sulla strada sbagliata le prime indagini. Secondo la Procura di Roma, coordinata dai magistrati che hanno riaperto il fascicolo nel 2023 insieme ai carabinieri del Nucleo investigativo, la Casagrande avrebbe fornito nel tempo versioni tra loro inconciliabili sulle ore immediatamente precedenti la sparizione di Emanuela, avvenuta il 22 giugno 1983. Il punto centrale è proprio questo: Laura Casagrande potrebbe essere stata una delle ultimissime, se non l’ultima, ad aver visto Emanuela viva, in corso Rinascimento, dopo l’uscita dalla scuola di musica. È una convinzione che anche la Commissione parlamentare bicamerale d’inchiesta ha maturato nel corso degli ultimi accertamenti e che oggi trova una sponda nell’iniziativa della magistratura ordinaria.

“La sua audizione - ha spiegato il presidente della Commissione, Andrea De Priamo, lasciando intendere che quelle ambiguità non fossero semplici vuoti di memoria - apparve fin da subito contraddittoria, come se volesse togliersi dalla scena”. Subito dopo la scomparsa, in effetti, Casagrande raccontò alla Squadra mobile di aver visto Emanuela alla fermata degli autobus 70 e 26. Poco dopo, con i carabinieri, corresse il tiro: “l’ho vista da lontano, mentre si avviava in fretta verso l’autobus perché doveva andare via rapidamente”. Anni dopo, davanti alla Commissione parlamentare, cambia ancora: sostiene di non averla vista uscire affatto dalla scuola e di ricordare solo un ritardo alla lezione di coro, o un’uscita anticipata. Versioni che non si sovrappongono e che, secondo gli inquirenti, non possono essere archiviate come semplici imprecisioni. E poi c’è la famosa telefonata dell’8 luglio 1983. È a casa Casagrande che squilla il telefono: dall’altra parte un uomo con un accento descritto come mediorientale detta un lungo messaggio destinato all’Ansa, parlando di Ali Agca e annunciando un ultimatum. Laura prende appunti mentre la madre ascolta. Anche su questo episodio, centrale, il racconto della Casagrande è rimasto nel tempo sostanzialmente invariato, ma non per questo meno problematico. Chi era davvero quell’uomo e come aveva ottenuto proprio il suo numero?