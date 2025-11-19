Chi era Mario Meneguzzi, lo zio di Emanuela Orlandi che "serviva" caffè al potere? I nuovi sospetti, la rabbia di Pietro, il mistero delle avances al Parlamento e quel documento "mozzato"

Nelle prime ore successive alla scomparsa di Emanuela, infatti, fu lui a ricevere le prime telefonate da parte dei presunti rapitori. Si pose subito come portavoce della famiglia, intermediario con le autorità e con i media. Il suo atteggiamento però —che a molti era sembrato quasi invasivo — fu notato dagli investigatori. Tanto che in un rapporto dei Carabinieri del 30 agosto 1983 si sottolinea che Meneguzzi appariva “attivissimo”, insospettendo anche il magistrato che coordinava le indagini. Lo stesso Meneguzzi, intercettato e pedinato più volte nel tempo, avrebbe detto a un funzionario del Sisde di sapere che una delle auto che ogni tanto si ritrovava intorno apparteneva alla Squadra Mobile. Insomma, un uomo che parlava con i funzionari del Sisde, che era sì semplice, ma che – anche solo per il suo lavoro – aveva la possibilità di contatti quotidiani e continui con chi muoveva ai tempi i fili del potere politico e non solo. Come se gli inquirenti che al tempo hanno indagato sul suo conto lo considerassero uno di quegli elementi di congiunzione tra le reti privatissime di personalità che non possono esporsi e il mondo reale.

Non è certo una novità o qualcosa che emerge solo oggi l’esistenza di figure che si muovono tra i due mondi: abbastanza interne da essere informate, ma sufficientemente esterne da poter agire. Sono i fiduciari, i messaggeri, i “portatori d’acqua” o “quelli che fanno il caffè” al potere. Persone insospettabili che sbrigano. Reclutano. Convincono. Trattano. Senza di loro, la macchina non si muove. Con loro, invece, si muove passando inosservata. Permettendo al potere stesso di esistere ancora dentro il silenzio di cui ha bisogno, di omissioni calcolate, di una precisa e chirurgica capacità di non dire, di filtri e di una rete ristretta — selezionata con ferrea attenzione — che custodisca ciò che non può e non deve emergere.