BigMama a Belve risponde a MOW ma non ha capito un cazz0: quale sarebbe, di grazia, la sua 'rivoluzione'? Non lo sa manco lei!

Partiamo subito da una serie di brutte verità, mettete a nanna i bambini woke: per decenni i media hanno bombardato tutti quanti con fisici femminili perfetti, dove con 'perfetti' si intendeva magrissimi, quasi o proprio cadaverici. Ma comunque con le tette, eh. Appartengo a una delle tante generazioni cresciute a suon di spot sugli 'inestetismi della cellulite' in onda a ogni blocco pubblicitario, in particolare appartengo a quella generazione per cui alle superiori esisteva soltanto la 'Onyx' e se non entravi in una maglietta della 'Onyx', taglie XXS-XS-S-e basta, eri una sfigata di merda, esclusa dal grande gioco sociale del liceo. Ai tempi pesavo più di 80 kg, quando ho provato a incastrarmi in una maglietta della 'Onyx' rossa, l'ho vista diventare rosa addosso a me. Parevo Hulk in trasformazione, le mie amiche hanno riso molto mentre personalmente crepavo dentro per l'imbarazzo di non 'riuscire' a fare una cosa che, invece, veniva così bene a tutte le altre, che era anzi normale per tutte le altre. Crescendo, non ho mai scelto di fare di questo episodio, e di tantissimi altri - regolari sputi addosso compresi, un tratto di personalità. Non perché me ne vergogni, ma perché sono passati decenni da quel dì. Troverei un filo riduttivo riassumermi nello stereotipo della 'bullizzata', di quella che da piccola 'tutti la scherzavano'. Ritengo di essere e sono molto più di ciò che mi è successo e mi succede, brutto o bello che sia (stato).

Quando ho perso 30 chili in un anno perché volevo limonare pure io, è esplosa la moda delle curvy e quindi mi sono ritrovata a non limonare comunque perché ero 'un manico di scopa'. Onesto. Con l'avvento dei social, intesi come social media, i brand a un certo punto devono aver compreso la potenzialità di vendere parecchio di più, mettendo in commercio taglie 'umane'. Anzi, adatte per tutti i corpi, perché tutti i corpi sono bellissimi e perfetti così come sono (specie se possono diventare ingenti risorse di capitale). Ecco nascere, quindi, il sacro trend della body positivity: aspiranti influencer e attiviste dell'Instagram iniziano a postare foto in primissimo piano di ascelle pelose, cellulite sulle chiappotte, punti neri e via dicendo. Per poi prendere a definirsi coraggiose, eroiche per aver 'osato' tanto. E senza rendersi conto di essere parte, così, a un mero meccanismo capitalista prontissimo ancora a prenderci per il culo. Però, in una maniera diversa. E questo cambia tutto? No, infatti. Se prima, come dicevo per decenni, ci propinavano l'ipermagrezza come unica possibilità di farcela nella vita, mo' era arrivato il turno di dar visibilità a un altro estremo, il rovescio della medaglia dell'anoressia, et voilà, quanto è 'bella' l'obesità, beata chi ce l'ha!

L'obesità, però, è e resta una condizione clinica tanto quanto l'anoressia, ma non importa: superare il quintale adesso è 'di moda', inclusivo, coraggioso, perfino auspicabile. Chissenefrega se poi pesare 30 kg o 100 sia allo stesso modo pericolosissimo per la salute, il trend è il trend e il fatturato pure. In questo preciso contesto mediatico, nasce (anche) BigMama.