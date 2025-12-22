Avanti, senza popolo, alla riscossa: ma che sinistra è quella che snobba le persone che hanno paura di microcriminalità, immigrati e baby gang?

Il 59% dei bolognesi si dice preoccupato per l’aumento della microcriminalità nella propria zona. Partiamo da qui, dove vivo. E dal nuovo sondaggio di Pisos per Changes Unipol. Il vero momento drammatico, per i cittadini di Bologna (come per quelli di Milano, Napoli e Verona) è la notte. Il dato riguarda soprattutto i giovani, che di notte si sentono più insicuri degli adulti. Fa effetto che tra le zone considerate più insicure ci sia il centro (lo dicono 7 cittadini su 10 non solo a Bologna, ma a Milano, Napoli, Firenze e Torino). Sul podio ci finiscono anche i parchi (leggasi aree verdi) e le fermate dei mezzi pubblici. In generale, cioè sia di notte che di giorno, sono i baby boomer a sentirsi più insicuri (60-79), quindi il problema è trasversale. I bolognesi, i fiorentini e i milanesi credono fortemente che la microcriminalità stia aumentando. I napoletani pensano esattamente l’opposto. L’aumento viene percepito principalmente dagli adulti, mentre Gen Z e Millenials paiono più tranquilli.

Ora arriviamo al punto dolente: per i partecipanti al sondaggio le due cause principali dell’insicurezza sono l’immigrazione incontrollata (1 italiano su 3) e la perdita del ruolo educativo della famiglia. Questi fenomeni di crisi si accompagno alle critiche verso il lavoro delle autorità, che risultano essere poco incisive nel garantire la sicurezza in strada. Certo, per i giovani della Gen Z la microcriminalità ha a che fare con disuguaglianza e mancanza di servizi sociali, mentre per quelli un po’ più attempati il problema, appunto, sono immigrati e poche forze dell’ordine. Come a dire: i giovani sono di sinistra e i vecchi di destra. La cosa è in realtà più sfumata, ma va da sé che saltino all’occhio le differenze. La spiegazione tocca un po’ tutti questi punti, senza esaurirsi in nessuno di essi, con buona pace di marxisti da un lato e sovranisti dall’altro. Come riporta Il Sole 24 Ore nell’analisi sugli indici di criminalità in Italia, sia i giovani che gli stranieri commettono più crimini che in passato. In particolare, sono tutte e due categorie particolarmente coinvolte nei crimini commessi in strada, cioè quelli che fanno sentire insicure le persone. I ragazzi che commettono crimini sono aumentati del 30% rispetto al 2023 e un arrestato su quattro per furti in pubblica via ha meno di 18 anni.