Delitto di Garlasco: il segno di una scarpa sulle scale sotto l’impronta 33? La bomba del TG1 anticipa la BPA dei RIS e la perizia Cattaneo

Non si tratta di un dettaglio marginale. Al contrario, questa impronta di scarpa — che emergerebbe dal gradino più alto della scala — rischia di anticipare, almeno sul piano narrativo, gli esiti della Bloodstain Pattern Analysis dei Ris di Cagliari e della consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo, due tasselli ancora coperti dal segreto istruttorio ma destinati a incidere profondamente sulla rilettura della scena del crimine. Anche perché l’orario della morte sarebbe diverso da quello su cui la Cassazione ha fondato la sentenza di condanna di Alberto Stasi e, almeno stando a quanto si dice, non si categorizza che l’azione omicidiaria sia stata commessa da una sola persona.

La scala interna della villetta Poggi è da sempre uno snodo cruciale del caso. Tredici gradini ripidi, privi di corrimano, su cui Chiara sarebbe stata spinta dopo aver disattivato l’allarme e aperto la porta al suo assassino. La sentenza definitiva che ha portato alla condanna di Alberto Stasi afferma che l’aggressore non scese mai in cantina, fermandosi in cima alle scale. Una ricostruzione che, per anni, ha retto anche grazie a un dato apparentemente granitico: l’assenza di impronte insanguinate sui gradini. Oggi, però, quello scenario torna a incrinarsi. L’ipotesi investigativa rilanciata dal Tg1 è che chi aggredì Chiara si sia fermato proprio in cima alle scale. E, purtroppo, non è la prima volta che si parla di tracce “dimenticate” sulle scale. Già mesi fa, l’esperto di Bloodstain Pattern Analysis, Enrico Manieri, come riporta IlGiorno, aveva segnalato la presenza, nelle fotografie dell’epoca, di una strisciata riconducibile a una suola con risalti rettangolari, diversa da quella a pallini della scarpa Frau numero 42 attribuita a Stasi. Una traccia mai repertata, mai analizzata, eppure visibile sul muro e sui primi gradini, quasi perpendicolare all’impronta palmare 33.