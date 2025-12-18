Delitto di Garlasco: la prova è cristallizzata, ma si parla solo di Alberto Stasi. Giusto esserci o no? L’avvocato di Marco Poggi durissimo…

Attenzione, però, non significa che è tutto finito, che Andrea Sempio potrà dormire tranquillo o che sarà rinviato a giudizio e nemmeno che la Procura di Pavia non sta continuando a lavorare con le così dette indagini tradizionali. Anzi: i colpi di scena, proprio come su MOW abbiamo sempre sostenuto, arriveranno, ma non a breve. Forse a Primavera, ma non è escluso che si arrivi all’autunno. Cristallizzata la prova dopo la perizia della dottoressa Denise Albani - sia la difesa di Sempio, sia la parte civile non hanno presentato le eccezioni annunciate – l’interesse si sposta ora sul lavoro svolto dalla dottoressa Cattaneo e dai RIS di Cagliari e, più specificatamente, sull’ormai famosa “impronta , sull’orario effettivo della morte di Chiara Poggi e sulle modalità dell’aggressione da parte di chi l’ha assassinata.33”

Purtroppo, però, il “delitto di Garlasco”, ormai, è anche il mercato mediatico dell’artefatto umano e quella che avrebbe dovuto essere una prevedibile, seppur importantissima, tappa, s’è trasformata nel solito show in cui il tema s’è spostato dalla prova cristallizzata all’opportunità o meno della presenza di Alberto Stasi. Poteva esserci? Sì e è stata la stessa GIP, Daniela Garlaschelli, a ribadirlo quando i legali della parte civile hanno chiesto che si provvedesse a farlo uscire dall’aula e allontanarlo. Ha fatto bene a esserci? Non è argomento da dibattere in giudizio e, sia perdonato il cinismo, ognuno è libero di darsi la risposta che vuole. Eppure è di questo, e solo di questo, che purtroppo s’è parlato.