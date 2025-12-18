Caso Orlandi, la famiglia e l’avvocata Sgrò chiedono l’intervento della Rai contro Giletti e Lo stato delle cose: “Provocazioni a Pietro e vittimizzazione secondaria di Natalina”

Durante la pausa natalizia, invece della lettera a Babbo Natale, arriva in Rai la lettera dell’avvocata Laura Sgrò, legale della famiglia Orlandi, che chiede agli organi di vigilanza e alla Procura generale della Corte dei conti di intervenire sul programma di Massimo Giletti, Lo stato delle cose, che nelle ultime puntate si sta occupando del caso di Emanuela, scomparsa nel 1983.

Le accuse sono pesanti: danno erariale e contestuale, con violazione dei diritti garantiti nelle comunicazioni. La lettera, lunga tre pagine e pubblicata sul blog Notte criminale, critica la conduzione e la qualità dei servizi, che risulterebbero diffamanti nei confronti della famiglia Orlandi e in particolare di Pietro e Natalina, fratello e sorella di Emanuela.

Giletti ha infatti cominciato a indagare sulla cosiddetta pista familiare, riportando i sospetti sullo zio di Emanuela, Mario Meneguzzi, ora deceduto. Cosa c’entra Natalina Orlandi? Nel 1983, in un verbale ufficiale, Natalina raccontò delle avance dello zio, avvenute cinque anni prime, sostenendo che durarono “alquanto” e che la “terrorizzarono”. La storia venne confermata dal suo fidanzato, Andrea Mario Ferraris e, a distanza di anni, dalle parole del padre spirituale della famiglia Orlandi, padre Serna Alzate. Tuttavia, la stessa vicenda verrà smentita, nei particolari, proprio da Natalina, che in una conferenza stampa del 2023 cercherà di ridimensionare quanto accaduto, derubricando l’accaduto a uno scivolone dello zio. Perché questa versione è cambiata nel corso degli anni?