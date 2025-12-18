Ma perché i quattro giornalisti hanno scaricato Limes e Caracciolo “filorusso”? Curioso che succeda proprio ora…

Bye Bye Limes. La celebre rivista italiana di geopolitica perde di colpo, nell'arco di un poche settimane, tre collaboratori: Federigo Argentieri, professore di scienze politiche e direttore del Guarini Institute for Public Affairs della John Cabot University, l'analista geopolitico Franz Gustincich e l'economista Giorgio Arfaras. A questi si è per ultimo aggiunto un peso massimo, altra celebre firma del mensile, il generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato maggiore della Difesa. Il motivo del fuggi fuggi? Profonde digressioni – si fa per dire – sulla guerra in Ucraina, ossia tra la linea adottata da Limes sul dossier e l'opinione degli esperti sopra citati. Non ci sarebbe niente di strano nell'assistere a una separazione tra una testata giornalistica e alcuni suoi collaboratori. Questa volta, però, il dissidio incuriosisce per le modalità che lo hanno accompagnato. Lo strappo non è stato silenzioso. È avvenuto a mezzo stampa, e cioè tramite lettere pubbliche o interviste nelle quali i “dissidenti” hanno, più o meno esplicitamente, accusato Limes di essere troppo vicina alle posizioni geopolitiche della Russia. E infatti le dichiarazioni e i commenti dei quattro analisti sono emblematiche...