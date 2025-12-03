Caso Emanuela Orlandi, quali sono i rapporti tra Pietro, Natalina e i figli di zio Mario? Dopo l’accusa sulle “attenzioni morbose” Giorgio Meneguzzi attacca la cugina e cita il fascista Rauti: “Lasciate che i cani abbaino”

Non è difficile immaginare quali possano essere i rapporti tra gli Orlandi e i Meneguzzi, almeno tra cugini di primo grado, e cioè, in particolare, tra Pietro e Natalina, i fratelli di Emanuela più discussi nel caso, e Pietro, Giorgio e Monica, i figli dello zio Mario, accusato di aver fatto avance alla nipote Natalina quando lei aveva 21 anni e lui 45.

Il capitano di polizia Mauro Obinu, riportando la testimonianza del fidanzato di Natalina, Andrea Mario Ferraris, parlò nel 1983 del tentativo dello zio di “irretire” Natalina, “facendole delle esplicite proposte per instaurare una relazione affettiva giustificando tale comportamento con il fatto che la ragazza avrebbe dovuto sdebitarsi con lui per l’assunzione alla Camera dei Deputati di cui il Meneguzzi è dipendente”.

Il padre confessore della famiglia Orlandi, parlò di “attenzioni morbose da parte dello zio” che Natalina gli “confidò terrorizzata”, confermando inoltre l’ipotesi del “ricatto” legato al lavoro: “Le era stato intimato di tacere oppure avrebbe perso il lavoro alla Camera dei Deputati dove Meneguzzi, che gestiva il bar, la aveva fatta assumere qualche tempo prima”.

Infine, la stessa Natalina Orlandi, ascoltata sempre nell’83, confermò le attenzioni dello zio che “durarono alquanto” (“Ricordo che all’epoca ero terrorizzata da questo fatto”), pur cambiando versione inspiegabilmente a distanza di quarant’anni, quando nel 2023 durante una conferenza stampa con suo fratello Pietro disse che si trattò di “una cosa talmente veloce, che si è chiusa in poco tempo”.