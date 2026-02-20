Caso Orlandi, ma davvero zio Mario Meneguzzi poteva non sapere della scuola di musica dove studiava Emanuela? Ecco perché probabilmente no

La procura però sta continuando, tra le altre cose, a lavorare in questo senso. A dirlo è stato anche Massimo Giletti al suo programma “Lo stato delle cose”. Che ha dedicato ampio spazio alla teoria. La posizione e l'alibi di Meneguzzi non convincono. Lo zio secondo le ricostruzioni non sapeva nemmeno che Emanuela studiasse alla scuola di musica Piazza Sant'Apollinare e il giorno della scomparsa diceva di non essere a Roma, bensì nello “chalet” di Torano, una sua seconda casa. Proprio lì dove, secondo un poliziotto che lo ha pedinato nel periodo successivo alla scomparsa: “andava, stava lì da solo per qualche ora e poi tornava a Roma”. Pedinamento interrotto bruscamente dalla scoperta del cosiddetto “audio dei turchi”. Ma il giorno della scomparsa al telefono della casa di Torano la cornetta Meneguzzi l'ha alzata solo a mezzanotte per rispondere al grido d'aiuto del cognato Ercole Orlandi. Il profilo di Meneguzzi poi sembrerebbe poi stranamente simile al volto tracciato dall'identikit del vigile Sambuco che riferì di aver visto, la sera della scomparsa, un uomo che parlava con Emanuela appena uscita dalla scuola di musica. Ma soprattutto, davvero zio Mario Meneguzzi poteva non sapere che Emanuela studiasse musica alla scuola “Tommaso Ludovico da Victoria”? Secondo una ricostruzione offerta a “Lo stato delle cose” dal giornalista Pino Nicotri è abbastanza improbabile. Quella manciata di passi che separano Piazza Montecitorio da Piazza Sant'Appollinare sembrerebbero fare proprio parte dell'itinerario più breve percorso dallo zio per raggiungere la sua casa sulla via Aurelia. Bene, se zio e nipote uscivano dei rispettivi luoghi di lavoro e studio allo stesso orario, è possibile che nei quasi due anni di studio di Emanuela alla scuola di musica non si siano mai incrociati? Soprattutto in un quadro di rapporti così stretti tra la famiglia Orlandi e la famiglia Meneguzzi che addirittura passavano l'estate insieme? Ma non solo. Il tragitto e le coincidenze temporali pongono Mario Meneguzzi nell'area della sparizione nello stesso arco temporale, nonostante sia bene precisare che la sua alibi non lo collochi a Roma.

Mario Meneguzzi è morto da anni e non si vuole insinuare la colpevolezza di nessuno. Ma è lecito porsi dei dubbi legittimi su una pista che probabilmente non è stata ancora pienamente esplorata. Anche a tutela dello stesso Meneguzzi, per provare in via definitiva la sua innocenza e sgomberare il campo dai sospetti.