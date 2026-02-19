Caso Emanuela Orlandi: è il giorno dei “cinemotografari” e quei filmetti tra il Vaticano e Roma (e l’indicibile). Anche Marco Accetti ascoltato a giorni...

Il legame tra il caso Orlandi e il cinema non è però solo una questione di provini ambigui. C’è, come ricorda il Corriere della Sera, una trama parallela fatta di pellicole che sembrano messaggi in codice. Si passa dalle atmosfere pecorecce di "Con Pierino... che casino!", citato dal fonico Alfonso Montesanti nelle sue deposizioni, fino al cinema d'autore che, incredibilmente, incrocia il mistero. Pensiamo a Nanni Moretti e al suo "Habemus Papam": nel 2022 un incendio doloso ha distrutto a Cinecittà proprio la scenografia della Basilica di San Pietro usata nel film. Un rogo arrivato pochi giorni dopo la conferma che la bara di Katy Skerl era stata rubata, come profetizzato dal solito Marco Accetti, il "fotografo di scena" che da anni si autoaccusa del sequestro.

Accetti, figura ininquadrabile che mescola verità e depistaggi (è sua la voce nel famoso lato B di una videocassetta dagli audio inquietanti), sarà ascoltato dalla stessa Commissione parlamentare d’inchiesta nelle prossime ore. È l'anello di congiunzione tra la fotografia, il cinema e la sparizione. E ha pure legami con padre Arpa, il gesuita amico di Fellini. Ma il vero film maledetto resta "Liberate Emanuela", la pellicola di Gianni Crea sparita nel nulla dopo una sola proiezione. Un'opera che vedeva protagonista Ombretta Piccioli, incredibilmente somigliante alla Orlandi, e che fu prodotta in Turchia da personaggi legati a Bekir Celenk e alla pista bulgara. Quella copia, sequestrata e poi rubata dagli uffici della Gaumont, conteneva forse una verità troppo esplicita?