Nel 2025 sono morti più civili ucraini che palestinesi a Gaza, allora perché non si parla di genocidio?

Nel 2025 Israele ha causato il 35% delle vittime civili tra Gaza, Libano e Siria. La Russia il 32% solo in Ucraina (Fonte: Action on Armed Violence; AOAV). Prendendo solo l’Ucraina e solo Gaza (e non gli altri fronti della guerra israeliana, come quello in Libano), nel 2025 sono morti più ucraini che palestinesi, 3045 contro 2534. Domanda: perché a Gaza parliamo di genocidio e in Ucraina no? Mentre il numero di morti civili cala a livello globale (-24%), in Ucraina la tendenza è opposta (-26%). In Israele il rischio, anche se apparentemente sembra essere diminuito, in particolare grazie al cessate il fuoco di ottobre, sembra sia rimasto sostanzialmente invariato. Perché l’aumento tragico delle morti civili in Ucraina non viene vissuto come un’emergenza? Un dato incontrovertibile riguarda i luoghi: la maggior parte delle morti civili è dovuta ai bombardamenti su aree civili. Sono conflitti urbani, a Gaza come in Ucraina, e la presenza o meno di eserciti regolari non rende la guerra migliore o peggiore. Tant’è che in Ucraina, nel 2025, senza alcun cessate il fuoco, i civili muoiono di più. Un altro dato certo è che in guerra si sta perdendo completamente di vista il principio di proporzionalità sancito dalla Convenzione di Ginevra del 1977 e non si cerca più di evitare in ogni modo le vittime civile. La domanda vera è: è mai stato così? Chiedo.