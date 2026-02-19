La guerra cognitiva ci ha fottu*o il cervello: perché nessuno dice che l'Ucraina sta riconquistando il territorio invaso dalla Russia?

Per capirci qualcosa bisogna allargare lo sguardo. Già da tempo l'Economist aveva fornito uno spunto interessante: dall'inizio dell'offensiva russa fino a metà ottobre 2025 le perdite russe sarebbero comprese tra 984.000 e 1,4 milioni di uomini tra morti e feriti, con un numero di caduti che potrebbe oscillare tra 190.000 e 480.000. A fronte di questo costo, le linee del fronte - stabilizzatesi dopo la prima controffensiva ucraina dell'ottobre 2022 - si sarebbero realmente mosse di poco e nessuna grande città sarebbe passata di mano. Con il ritmo degli ultimi mesi, inoltre, per conquistare interamente le quattro regioni già rivendicate da Mosca (Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia) servirebbero anni; per occupare tutta l'Ucraina, addirittura 103 anni. La guerra cognitiva, che rimbalza da una parte e all'altra, ci ha letteralmente fottu*o il cervello. La Russia sta vincendo? Al netto della sostanziale “parità” sul campo (in una strana alternanza a seconda del periodo e delle condizioni esterne), ci sarebbero da considerare i problemi interni di Mosca. Nel 2025, spiegano gli analisti del solito Economist, il pil russo è cresciuto appena dell'1%, con previsioni peggiori per il 2026; il deficit di bilancio ha raggiunto 5.600 miliardi di rubli (2,6% del pil), il più alto dalla pandemia, mentre le entrate da petrolio e gas, a gennaio, risultavano entrambe dimezzate su base annua. L'economia russa si è biforcata: da una parte il complesso militare-industriale, che assorbe risorse e cresce, dall'altra il settore civile, che arretra. Il Cremlino ha già vinto? Non proprio...