REPORTAGE ESCLUSIVO DA KYIV: mentre il mondo si concentra sulle Olimpiadi, la capitale dell'Ucraina è sospesa tra i blackout e l'avanzata russa

Sono quattro anni che la Russia ha aperto una campagna di terrorismo energetico in Ucraina. In inverno le infrastrutture vengono colpite con costanza e sempre maggiore intensità. Ogni anno le capacità russe migliorano ed i civili sono più stanchi. Da inizio gennaio, con temperature sempre sotto zero, il paese è in uno stato di disagio diffuso e continuo. Bisogna vedere con i propri occhi. Nel pullman Varsavia – Kyiv sono l’unico dal passaporto rosso. Alla frontiera, in mezzo alla bufera di neve, le guardie non fanno scendere gran parte delle persone. Forse è pietà, o forse va detto che viaggiano quasi solo donne, di tutte le età. Agli uomini oltre i 25 anni è sostanzialmente vietato lasciare il paese, e nell’altra direzione, in uscita, i documenti dei pochi fortunati sono letti e riletti al casello. Se non sapessi della guerra, non ci farei caso. Anche i manifesti nella metro, arancioni e pieni di visi audaci in elmetto, non sono troppo diversi dalle pubblicità dei profumi o dei programmi radio. Chi va a lavoro o all’università si tiene la guerra per sé, e non la lascia filtrare dalla sobrietà pubblica degli slavi.