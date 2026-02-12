In un mondo di ipocriti c’è bisogno di atleti come Vladislav Heraskevych: va contro il Cio, indossa il casco in onore delle vittime ucraine e viene squalificato dalle Olimpiadi. Quando i principi valgono più di una medaglia

Storie che strappano il cuore, a Francesco Battistini del Corriere della Sera Heraskevych li ha raccontati a uno a uno. “Alina Perehudova, 14 anni, promessa del sollevamento pesi, uccisa a Mariupolmentre scappava da un’esplosione: un cecchino russo finì suo fratello, che correva dietro di lei. Pavlo Ischenzo, 33 anni, pugile peso gallo detto «Wild Man»: colpito nei primi giorni del servizio militare in prima linea. Oleksiy Loginov, 23 anni, portiere di hockey: morto in combattimento. Ivan Kononenko, 33 anni, sollevamento pesi: caduto a Bakhmut durante l’assedio. Mykyta Kozubenko, 31 anni, tuffatore: ammazzato a Mykolayv mentre combatteva. Oleksiy Habarov, 31 anni, tiro a segno: ucciso al fronte. Daria Kurdel, 20 anni, danza sportiva: sepolta nella sua casa d’Ingul, nel mezzo d’un bombardamento di droni. Yevhen Malyshev, 19 anni, biathleta: era una recluta, è morto a Kharkiv un giorno in cui stava consegnando aiuti umanitari alla popolazione. 'E questo è Dmytro Sharpar, il pattinatore artistico, il mio compagno di squadra. Gli volevo bene…'”.

Ricordare dei connazionali morti non c'entra niente con la Russia o l'Ucraina, la Palestina o Israele, la destra e la sinistra, è un gesto d'amore. Politico lo è diventato adesso, dopo la scelta di squalificare lo skeletonista.

Che poi di gesti “politici” nel passato ce ne sono stati un'infinità. Dal pugno nero di Smith e Carlos a Città del Messico alle atlete cinesi con la spilla di Mao nel 2021. O ancora le braccia incrociate dell’etiope Feyisa Lilesa al traguardo della maratona a Rio e il mantello “Free Afghan Women” a Parigi 2024.

“Nonostante i numerosi scambi e incontri di persona tra il Cio e il signor Heraskevych, l'ultimo dei quali questa mattina con la presidente del Cio Kirsty Coventry questi non ha preso in considerazione alcuna forma di compromesso” riferisce la nota del Comitato Olimpico. All'atleta era stato offerto di gareggiare con il lutto al braccio, ma lui aveva risposto: “Il Cio non ha abbastanza fasce nere al braccio per onorare la memoria di tutti coloro che sono morti in questa guerra”.

E allora in un mondo di ipocriti Vladislav Heraskevych non può che meritare rispetto. Agli scorsi Mondiali si era qualificato quarto, a 27 anni è nel pieno della forma e a questa Olimpiade avrebbe avuto ambizioni di medaglia. Rinuncia a un sogno, quello olimpico, per un ideale. Rifugge al compromesso e alla medietà. “È il prezzo della nostra dignità“, ha commentato su X. “Alcuni di loro erano miei amici. Credo che meritino di essere con me il giorno della gara”, aveva detto. E allora Heraskevych ha deciso di ricordarli, ad ogni costo.