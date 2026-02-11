Tutto sui test del Bahrain di Formula 1: nulla è come sembra, Red Bull ha fatto l’impresa e Ferrari…

Ancor di più della nuova R26, però, a colpire è stata la Red Bull. Nelle mani di Verstappen la RB22 ha completato 136 giri senza accusare alcun problema, un mezzo miracolo se si considera che la macchina è spinta dalla prima power unit progettata e costruita interamente in casa, con il supporto di Ford. Un dato impressionante, al termine di una giornata caratterizzata da un programma di lavoro anche abbastanza spinto rispetto agli avversari, come si evince dalla telemetria della vettura numero #3. L’affidabilità sembra esserci tutta, mentre lato performance l’aver chiuso a soli 129 millesimi dalla McLaren di Lando Norris è senza dubbio una notizia positiva, ma va tenuto a mente che l’1’34’’798 fatto segnare da Max è cinque secondi più lento del tempo che valse a Oscar Piastri la pole nel 2025, 1’29’’841. Sintomo che, come da previsioni, per adesso si sta andando ancora abbastanza piano.

Indicativo è poi anche il riferimento messo a segno dal campione del Mondo in carica, che gli è valso la prima posizione al termine della giornata: McLaren ha lavorato tanto sulla gestione dell’energia, aspetto mai così cruciale come nel 2026, ma la sensazione è che la MCL40 possa essere una degna erede della MCL39 che per larga parte di 2025 ha dominato.