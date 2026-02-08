Ma quanto spaccano i caschi degli atleti di skeleton alle Olimpiadi? Il “proibito” degli inglesi, il leone di Frimpong, Iron Man e Joker

Noi di Mow lo sappiamo bene, per un motociclista il casco è tutto. Non è solo uno strumento di protezione, un oggetto che può salvare la vita. Ma è anche un oggetto di design, una forma di espressione del proprio essere e della propria personalità. Beh, alle Olimpiadi di Milano Cortina forse c'è un gruppo di atleti che è ancora più pazzo dei motociclisti. Gente che si butta distesa a testa in giù su uno scivolo di ghiaccio a quasi 150 km/h, senza freni e sfruttando solo piccoli movimenti delle spalle e delle gambe. Parliamo degli atleti dello skeleton. Lo skeleton fa parte di quella categoria di sport invernali dedicata a quelli che noi volgarmente chiamiamo “slittini”. A differenza del bob, che si pratica su una slitta più grande e carenata, skeleton e slittino si svolgono su mezzi più piccoli e aperti. Nel caso dello slittino l’atleta scende in posizione supina, con i piedi in avanti, mentre nello skeleton la discesa avviene in posizione prona. In discesa con il mento a pochi centimetri dal ghiaccio, direi che il casco in questo sport ha una componente fondamentale. E in quanto a design, gli atleti dello skeleton non hanno nulla da invidiare ai campioni della MotoGP.