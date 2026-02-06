Ma chi è l’atleta più pagata delle Olimpiadi? La cinese Eileen Gu, la migliore al mondo nello sci freestyle. Nata a San Francisco, icona fashion e sponsorizzata Gucci e Porsche. Sarà oro anche a Milano Cortina?

Per talento e stile Eileen Gu è già la migliore nello sci freestyle. L’atleta nata a San Francisco ma che ha scelto di gareggiare per la Cina ha già vinto due ori nel Big Air e nell'Halfpipe e un argento nello Slopestyle a Pechino 2022. Insomma, a 23 anni può solo ripetersi. È la condanna delle più forti. Ad ogni manifestazione sono costrette a stare in vetta. Vincere è difficile, vincere una seconda volta lo è ancora di più. È tra le favorite di queste Olimpiadi e le più attese. Ma il suo personaggio va ben oltre lo sport. Le sue doppie origini la rendono un’atleta particolare per il contesto politico e la tensione tra Cina e Stati Uniti. Lei, comunque, ha detto che non se ne fa un problema: la madre è cinese (anche Eileen parla mandarino), nel 2019 sceglie di correre per il dragone ma conserva il senso di appartenenza nei confronti degli Usa. E sono tante le partnership commerciali che hanno reso Gu l’atleta più ricca di questa edizione dei Giochi di Milano Cortina, tra queste Louis Vuitton, Victoria’s Secret, Gucci, Tiffany. Poi ci sono anche per gli orologi Iwc e Porsche. Attiva sui social, dove conta 2.1 milioni di follower, e stella della scuderia Red Bull. I guadagni annuali si aggirano sui 23 milioni di dollari. Le stime di Forbes la collocano al quarto posto delle atlete più pagate del mondo. Le prime tre sono tutte tenniste: Aryna Sabalenka, Iga Swiatek e Coco Gauff.