Ma chi è l’atleta più pagata delle Olimpiadi? La cinese Eileen Gu, la migliore al mondo nello sci freestyle. Nata a San Francisco, icona fashion e sponsorizzata Gucci e Porsche. Sarà oro anche a Milano Cortina?

Per talento e stile Eileen Gu è già la migliore nello sci freestyle. L’atleta nata a San Francisco ma che ha scelto di gareggiare per la Cina ha già vinto due ori nel Big Air e nell'Halfpipe e un argento nello Slopestyle a Pechino 2022. Insomma, a 23 anni può solo ripetersi. È la condanna delle più forti. Ad ogni manifestazione sono costrette a stare in vetta. Vincere è difficile, vincere una seconda volta lo è ancora di più. È tra le favorite di queste Olimpiadi e le più attese. Ma il suo personaggio va ben oltre lo sport. Le sue doppie origini la rendono un’atleta particolare per il contesto politico e la tensione tra Cina e Stati Uniti. Lei, comunque, ha detto che non se ne fa un problema: la madre è cinese (anche Eileen parla mandarino), nel 2019 sceglie di correre per il dragone ma conserva il senso di appartenenza nei confronti degli Usa. E sono tante le partnership commerciali che hanno reso Gu l’atleta più ricca di questa edizione dei Giochi di Milano Cortina, tra queste Louis Vuitton, Victoria’s Secret, Gucci, Tiffany. Poi ci sono anche per gli orologi Iwc e Porsche. Attiva sui social, dove conta 2.1 milioni di follower, e stella della scuderia Red Bull. I guadagni annuali si aggirano sui 23 milioni di dollari. Le stime di Forbes la collocano al quarto posto delle atlete più pagate del mondo. Le prime tre sono tutte tenniste: Aryna Sabalenka, Iga Swiatek e Coco Gauff.
“Affronto le prossime settimane con un nuovo senso di leggerezza, di amore per questo sport, e di entusiasmo per la crescita”, ha scritto Gu sul suo profilo Instagram. “Per gran parte degli ultimi anni mi sono sentita bloccata: tra gli infortuni e il pochissimo tempo passato sulla neve (nessun rimpianto per la scuola a tempo pieno, ovviamente, ma mi sentivo in parte distante dallo sci), vivevo gara dopo gara. Ora sento questa rinnovata attrazione per lo sci in sé, per il competere nel segno della sportività e dei valori olimpici, e per l’arte e la cura artigianale che connaturate a questo sport. Qualunque siano i risultati che verranno, sono qui per divertirmi al massimo vivere il presente di questa esperienza”. Il riferimento alla “scuola a tempo pieno” non è casuale: Eileen Gu ha completato gli studi a Stanford in anticipo di due anni.
Le cifre raggiunte, però, dipendono solo in minima parte dallo sci. Il suo stipendio come atleta si ferma a 100mila dollari. Tutto il resto arriva da sponsor e partnership, accordi gestiti dall’agenzia Img Models, la stessa di supermodelle come Kate Moss, Hailey Bieber e Bella Hadid. Il fashion, però, non entra in pista: ora Eileen dovrà dimostrare di essere ancora la più forte.