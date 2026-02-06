Ok, ma com’è andato Toprak Razgatlioglu nei test di Sepang? Il manubrio da touring bike, la gomma che spinna e i tempi che non arrivano, ma…

A Sepang, intorno a Toprak Razgatlioglu c’era tantissima curiosità. E alla fine del suo primo test in MotoGP l’unica certezza è che per essere veloce c’è ancora tanto lavoro da fare. Ad ammetterlo è lui stesso, consapevole delle differenze enormi tra la Superbike, che per anni ha domato meglio di chiunque altro tra derapate e frenatoni, e la MotoGP. È tutta questione di moto diverse e stili di guida opposti: adesso serve essere puliti, lineari, tutti aggettivi che finora non hanno mai contraddistinto il turco.

Toprak ne è consapevole, anche se passare dall’essere il riferimento della categoria al pilota che deve imparare è tosta: “Non è facile guardare il monitor e vedere il mio nome giù, soprattutto dopo la Superbike. Ma sto provando a imparare velocemente”. In tal senso, però, i primi quattro giorni a Sepang in sella alla M1 hanno restituito un quadro complicato: “Ho imparato qualcosa, ma non molto perché sto ancora provando a cambiare il mio stile di guida. E mi sono anche un po’ arrabbiato perché il tempo veloce non arrivava”. Un primo passo in avanti è arrivato sul finale dell’ultima giornata, ma non è ancora abbastanza per ritenersi soddisfatti: “Con gomme usate abbiamo trovato un bel setup e mi sono sentito un po’ meglio. Con la gomma nuova ho anche seguito Jack Miller solo per capire le curve, perché lui è molto forte negli angoli lunghi. In frenata va bene, freno forte e fermo la moto perfettamente, ma i curvoni ancora non li capisco”.