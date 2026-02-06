Si può gareggiare alle Olimpiadi da ex? Sì, Niccolò Macii e Sara Conti vogliono la medaglia nel pattinaggio di figura a Milano Cortina: ecco la loro storia

“Amici mai”, diceva Antonello Venditti, nel tentativo di cantare un amore finito e l'impossibilità di trasformarlo in amicizia. I due pattinatori Sara Conti e Niccolò Macii ci stanno provando. O quantomeno, se non in amicizia, in un fortunato sodalizio sportivo. I due sono stati insieme dal 2019, sulla pista come nella vita. Una cosa piuttosto comune nel pattinaggio di figura, che vede vari esempi: Anna Cappellini e Luca Lanotte; Marco Fabbri e Charlène Guignarde; Franca Bianconi e Walter Manni; Victoria Manni e Carlo Röthlisberger. Amori nati sul ghiaccio, in una vita di allenamenti serratissimi e gare. La premiata coppia Macii-Conti è da anni ormai ai vertici del pattinaggio artistico: oro europeo nel 2023, bronzo mondiale nel 2023 e nel 2025. Peccato che quel legame nella vita non esista più. Una situazione particolare, che ha determinato una flessione nei risultati: “Interrotto il nostro rapporto personale in pista per un po’ sono volati gli stracci”, ha raccontato Macii. “La nostra relazione sentimentale è iniziata prima di cominciare a pattinare insieme. Così, quando è finita, ci siamo ritrovati un po’ come due estranei perché non ci eravamo mai confrontati solo come professionisti. C’è voluto un anno solare per ritrovare stabilità sul ghiaccio. Ma Macii e Conti sono rimasti insieme, sportivamente, e sono riusciti a ritrovare equilibrio in pista come nella vita. Oggi infatti entrambi hanno un nuovo partner: “Sara il 29 agosto sarà al mio matrimonio a Cappella Maggiore, nel Trevigiano", dice Macii. "Ci andrò con il mio fidanzato Tim” aggiunge Conti, “è un danzatore tedesco che gareggia per la Spagna, anche a questa Olimpiade”.
La stabilità è tornata anche grazie al lavoro con lo psicologo: “Abbiamo imparato a conoscerci anche sotto altri punti di vista. E ora litighiamo anche molto meno” ha dichiarato Conti a Sette.
Oggi i due sono a Milano Cortina e sono fra i favoriti per un posto a medaglia. La coppia ha deciso di saltare gli ultimi europei per dedicarsi al 100% alle Olimpiadi. L'Italia non è mai salita sul podio olimpico nel pattinaggio di figura e loro potrebbero essere la prima coppia italiana a farlo. Dopo il primo giorno di Team Event la coppia ha chiuso al terzo posto, facendo fare alla squadra italiana un bel balzo in classifica. Settimana prossima la prova di coppia, l’ultimo atto di una storia che ha cambiato forma senza spezzarsi. Amici mai? Forse. Ma sul ghiaccio, a Milano Cortina, Niccolò Macii e Sara Conti hanno dimostrato che anche un amore finito può trasformarsi in qualcosa di altrettanto prezioso: una corsa condivisa verso la medaglia.