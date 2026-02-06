Si può gareggiare alle Olimpiadi da ex? Sì, Niccolò Macii e Sara Conti vogliono la medaglia nel pattinaggio di figura a Milano Cortina: ecco la loro storia

“Amici mai”, diceva Antonello Venditti, nel tentativo di cantare un amore finito e l'impossibilità di trasformarlo in amicizia. I due pattinatori Sara Conti e Niccolò Macii ci stanno provando. O quantomeno, se non in amicizia, in un fortunato sodalizio sportivo. I due sono stati insieme dal 2019, sulla pista come nella vita. Una cosa piuttosto comune nel pattinaggio di figura, che vede vari esempi: Anna Cappellini e Luca Lanotte; Marco Fabbri e Charlène Guignarde; Franca Bianconi e Walter Manni; Victoria Manni e Carlo Röthlisberger. Amori nati sul ghiaccio, in una vita di allenamenti serratissimi e gare. La premiata coppia Macii-Conti è da anni ormai ai vertici del pattinaggio artistico: oro europeo nel 2023, bronzo mondiale nel 2023 e nel 2025. Peccato che quel legame nella vita non esista più. Una situazione particolare, che ha determinato una flessione nei risultati: “Interrotto il nostro rapporto personale in pista per un po’ sono volati gli stracci”, ha raccontato Macii. “La nostra relazione sentimentale è iniziata prima di cominciare a pattinare insieme. Così, quando è finita, ci siamo ritrovati un po’ come due estranei perché non ci eravamo mai confrontati solo come professionisti. C’è voluto un anno solare per ritrovare stabilità sul ghiaccio. Ma Macii e Conti sono rimasti insieme, sportivamente, e sono riusciti a ritrovare equilibrio in pista come nella vita. Oggi infatti entrambi hanno un nuovo partner: “Sara il 29 agosto sarà al mio matrimonio a Cappella Maggiore, nel Trevigiano", dice Macii. "Ci andrò con il mio fidanzato Tim” aggiunge Conti, “è un danzatore tedesco che gareggia per la Spagna, anche a questa Olimpiade”.