Il LeBron James del pattinaggio artistico è alle Olimpiadi: ecco Ilia Malinin, il “dio dei quadrupli” con i tifosi nei palazzetti anche in allenamento. I video virali su TikTok e il “dieci” di Snoop Dogg

LeBron James se lo è tatuato sulla schiena: “The Chosen One”, il prescelto. Fin dai tempi dell’High School i palazzetti dell’Ohio si riempivano solo per vedere lui. Era “the next big thing” del basket dopo Michael Jordan e Kobe Bryant. Anche durante gli allenamenti, se la scuola avesse deciso di renderli pubblici, non ci sarebbero stati posti liberi. Così accade per un altro atleta, però del pattinaggio di figura. È arrivato a Milano Ilia Malinin, pattinatore artistico americano, tra gli atleti più attesi di questa edizione dei Giochi. È la stella nella sua disciplina di queste Olimpiadi. Un titolo indiscusso certificato anche dai video virali dei suoi allenamenti, a cui assistono tifosi e curiosi paganti. Malinin ha solo 21 anni, è nato nel 2004 in Virginia da due ex campioni uzbeki di pattinaggio di figura. È giovane ma è già divino: “Il dio dei quadrupli”. La firma atletica e artistica di Malinin è il quadruplo axel, un salto che prevede quattro rotazioni e mezzo volanti. L’americano è stato il primo della storia a completarlo con successo. Già questo basterebbe alla leggenda. Ma il giovane pattinatore non ha ancora partecipato a un Olimpiade: Milano Cortina è l’opportunità per apporre un sigillo d’oro alla sua carriera.