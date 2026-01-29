Signori, è iniziata una nuova guerra tra Occidente e Cina: quella delle spie. Dagli hackeraggi a Downing Street ai “Biot statunitensi”: vi spieghiamo che cosa succede

Avete visto cosa è successo negli Stati Uniti? Qualcosa che, per certi versi, richiama l'italica vicenda di Walter Biot. Il riferimento, prima di proseguire, è all'ufficiale della Marina militare italiana colto in flagranza nel marzo del 2021, in un parcheggio di un supermercato di Roma, mentre vendeva segreti militari ad uno 007 russo. Morale della favola? Al termine del procedimento militare l'uomo è stato condannato a 29 anni di carcere per accuse pesantissime, come la “rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio” e “procacciamento di notizie segrete a scopo di spionaggio”. Ecco, l'ultimo “Biot” statunitense si chiama Jinchao Wei. L'ormai ex marinaio dell'esercito Usa è stato condannato a quasi 17 anni di carcere per aver spiato a favore della Cina. Cosa ha fatto? Ha venduto, spiega la stampa americana, manuali tecnici e informazioni sensibili sulle capacità e vulnerabilità delle navi da guerra di Washington a un ufficiale dell'intelligence di Pechino. Wei, 25 anni, macchinista a bordo della nave d’assalto anfibio Essex presso la base navale di San Diego, era stato reclutato dagli emissari del Dragone, tramite i social media, nel 2022. Ha ricevuto circa 12.000 dollari in cambio di migliaia di pagine di documentazione classificata, definita dalla Marina Usa come “tecnologia critica”. I procuratori hanno sottolineato come le sue azioni abbiano compromesso l’intera flotta di navi d’assalto anfibio degli Usa, mentre la difesa ha sostenuto che Wei non fosse pienamente consapevole della natura del reclutamento e non avesse agito per odio verso gli Stati Uniti o per arricchirsi...