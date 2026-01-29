Corrado Augias come Barbero “ragazzo immagine” del No al Referendum sulla giustizia è un buon motivo per votare Sì

Che Augias fosse un esempio, per quanto alto, di conformismo si sapeva. Il suo modo di borbottare con flemmatica istituzionalità (che ha da sempre e non è questione di età, per altro portata benissimo) dalla tv italiana e dai giornali lo ha reso sicuramente popolare, tanto che hanno pensato valesse la pena metterlo di fronte a una telecamera, quello di Giusto dire No, sfruttando la sua immagine per vogare a favore di chi non vuole la riforma della giustizia.

E pare quasi che per finire sulle loro pagine, dopo Barbero e Pif, serva fare un test e dare tutte le risposte sbagliate.

Certo è che Augias ha, rispetto ad altri, il physique du rôle dell’intellettuale e non è parco nell’elargire balle e giudizi a buon mercato su quasi ogni tema di interesse nazionale, dalla musica classica (come accaduto poche settimane fa in un’intervista al Corriere in cui rimprovera Riccardo Muti di non impegnarsi abbastanza per il bene della sua arte in Italia; a Riccardo Muti avete capito bene) alla giustizia italiana, divenuta, dopo la Palestina, il Venezuela, la Groenlandia e l’Iran (ah no, l’Iran no) un campo di battaglia che la sinistra calca con isterica noncuranza verso i fatti.

Augias, in effetti, riesci a rendere così chiaro quanto poco abbia capito della riforma che non è quasi possibile contraddirlo. Talmente elementari, vaghi, superflui i suoi argomenti, quanto convincenti, populisti, acchiappalike. Appunto: il conformismo.

Il primo motivo per cui voterà no è questo: “Perché la divisione in due della magistratura non non risolve nemmeno uno dei tanti problemi che gravano su uno dei poteri dello Stato”. Dei tanti problemi che la nostra giustizia ha (lunghezza dei processi, certezza della pena eccetera eccetera eccetera) questa riforma non parla. Dunque è inutile.

Di fronte a un schema logico tanto semplice è facile capire che basta rifiutare la premessa per far cadere le forti motivazioni di Augias per il No. E cioè che la riforma affettivamente non risolve nessuno dei problemi che pesano su uno dei poteri dello Stato. Eppure, a costo di dare ad Augias questa nefasta notizia (che tanto notizia non è visto che veniva sostenuta, trent’anni fa, anche da Falcone), almeno un problema lo risolve: la separazione delle carriere (“dividere in due la magistratura”) ci permetterà di completare la riforma del sistema giustizia inaugurata dal partigiano Vassalli e ci permetterà di abbandonare completamente il modello inquisitorio di origine, tenetevi forte, fascista.

Questa riforma è autenticamente antifascista, perché ci aiuta a superare un sistema autenticamente fascista. Perché non gioirne?