Complotto su Marc Marquez? Il GP della Thailandia ci dice una cosa sola: What goes around comes around [VIDEO]

Ecco perché la decisione di penalizzare Marc sembra quasi politica e non sportiva o tecnica, roba che nello sport non si vede spesso ma nello spettacolo sì. Viene da pensare - anche se chiaramente i pesi sono totalmente diversi - ad Abu Dhabi 2021, quando Michael Masi decise il mondiale di Formula 1 in favore di Max Verstappen. Anche all’epoca serviva far esplodere la notizia, portare avanti il nuovo, dare alla gente un inedito, una sorpresa. La MotoGP ha bisogno di questo, di far vedere che nel ‘most exciting sport of Earth’ può sempre accadere di tutto, non che è il giardino di un pilota solo. E allora meglio forzare la mano, anche di poco. Lui, Marc Marquez, non accende la polemica perché sa che i favori vanno e vengono e che, a ben vedere, lui viaggia a credito.



Magari quella della Direzione Gara è solo stata una decisione sbagliata. Eppure sembra che, come lo si era portato in alto in cerca di un eroe, dai tempi della Honda al passaggio in Ducati, ma pure prima (una su tutte la partenza di Argentina 2019) adesso gli organizzatori staranno attenti a non regalargli più nulla: oggi è uno che ha vinto 9 titoli mondiali, che è tornato dall’inferno da fuoriclasse implacabile per ammazzare lo spettacolo. Ma questa storia la si vende una volta, poi c’è da trovargli un sostituto, un nuovo racconto. Uno sfidante, uno più forte. E allora più che chiudere un occhio metteranno gli occhiali. Al netto del fatto che la stagione è appena iniziata, Ducati sta lavorando per tornare davanti e con tutte le probabilità Marc rimane il grande favorito, anche se imporsi per lui non sarà più facile come in passato: Marquez ha più avversari con moto veloci e una condizione fisica non più troppo solida. Staremo a vedere. Di certo la MotoGP 2026 sembra partita con grandi premesse.