La Ferrari come una religione, la lotta con Leclerc, l’ottavo Mondiale: Hamilton è pronto a vincere ancora? E sul suo passato ricorda: “Mi consideravano diverso, non volevano avessi successo”

Ascoltare Hamilton parlare è sempre un’altra storia. Che il discorso verta sulla Formula 1, sulla Ferrari o sul suo impegno nel sociale, Sir Lewis non è mai banale. Questione di esperienza, di sensibilità e di riflessioni a 360°, spaziando da un aspetto all’altro della vita con la velocità tipica di una jam session, una di quelle che lasciano il segno e ti fanno interrogare su cosa hai appena assistito. Quando parla del 2026 sportivo sembra entusiasta, proprio come al suo arrivo a Maranello carico di speranze a fine del 2024, pronto a realizzare il sogno di vestire la tuta rossa dopo aver fatto la storia della Formula 1; invece, quando riflette sul mondo di oggi, sui conflitti e sulle diversità che spesso dividono, il tono si incupisce, ma il messaggio è chiaro: c’è da impegnarsi e ognuno di noi dovrebbe farlo al proprio meglio.

È così che si presenta al 2026, la sua seconda stagione in Ferrari. La prima è andata male e ad ammetterlo è lui stesso nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, ma stavolta è diverso: “Da 14 mesi lavoro sulla monoposto 2026, al simulatore e con gli ingegneri”, spiega rispondendo alle domande di Daniele Sparisci e Giorgio Terruzzi. “Rispetto alla precedente che ho trovato già progettata, e potevo cambiare davvero poco, in questa macchina c’è un po’ del mio Dna e la cosa mi entusiasma”.