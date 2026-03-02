“Bisogna essere aggressivi, l’obiettivo è vincere”: Ferrari, sulla Formula 1 del 2026 Frederic Vasseur parla chiaro. E sulla SF-26 e le tensioni tra i team…

Eppure, per il team principal c’è tanto altro, che il più delle volte non si vede: “Bisogna esplorare il regolamento tecnico, essere aggressivi e spingersi al limite, solo così si può essere innovativi. Ma ciò a cui bisogna prestare attenzione è che l'innovazione non riguarda solo la parte visibile della vettura. Sono contento che due soluzioni abbiano attirato l’attenzione della stampa e del paddock, ma in passato abbiamo introdotto altre innovazioni in zone non visibili, parlo di sospensioni, impianto di raffreddamento, motore, e questo credo valga per tutte le squadre”.

L’atteggiamento mostrato, però, è sembrato essere quello giusto, con tanto di leggera frecciatina alla Mercedes e al caso motori: “Mi piace vedere i nostri ingegneri spingersi al limite prestando sempre la massima attenzione alla legalità. Abbiamo mantenuto un dialogo aperto con la FIA fin dal primo giorno per confrontarci sulle novità introdotte, nessuno può permettersi di sprecare ore di galleria del vento o risorse del budget cap rischiando di portare in pista soluzioni non conformi al regolamento”.