“Il 2025 mi ha insegnato a essere più attento, ma non ho mai perso la mia identità”: Bagnaia a tutta su difficoltà, la Ducati e i consigli di Valentino Rossi. E su Marquez e il 2015…

Dietro il 2025 di Pecco Bagnaia ci sono tante storie. È stato un anno durissimo, passato dall’essere uno dei favoriti alla vigilia del mondiale allo sconfitto numero uno al termine della stagione. Con la GP25 il feeling non è mai nato, e in pista le cose sono andate sempre peggio: dai podi di inizio anno si è passati ai risultati al limite della Top15, chiudendo persino in ultima posizione in occasione del GP di Indonesia. Pecco, tre volte campione del mondo, è diventato in un attimo il centro di ogni narrazione: c’è chi parlava di moto, chi di testa, chi di boicottaggio da parte del suo stesso team, la Ducati.

Sulle difficoltà di Bagnaia se ne sono dette di ogni, ma la spiegazione è molto più semplice: “Il mio errore è stato quello di convincermi che il mio potenziale con la GP24 fosse al top e quindi davo per scontato che avrei rifatto uguale”, ha spiegato in una lunga chiacchierata a tutto tondo con Gianluca Gazzoli al BSMT. “Invece, la moto è cambiata e ho cercato in tutti i modi di farla assomigliare alla 24 senza riuscirci. È stata un po’ una perdita di tempo”.