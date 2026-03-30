Ma l'avete visto il dissing tra Scanzi e Parenzo su Israele? Ora il giornalista del Fatto torna sul caso con Pizzaballa bloccato dalla polizia israeliana la domenica delle palme: “Livelli di indecenza fuori scala”

Il dissing è poi proseguito qualche tempo dopo anche sul fronte del referendum sulla giustizia. Con Scanzi che, fiero sostenitore del No, ha rilanciato un post di Forza Italia riportante il fatto che David Parenzo avrebbe votato Sì al referendum, scrivendo: "Non avevo alcun dubbio. Un uomo sempre dalla parte del potere (pur fingendo da decenni di pungolarlo), emblema di quel finto centrosinistra in realtà centrodestra che fluttua anonimamente tra renzismo e berlusconismo (ovvero la stessa cosa). Per un attimo ho temuto che gente come lui potesse votare no. È andata bene. E il fatto che la sua dichiarazione di voto diventi pure una card ufficiale del partito fondato da Dell’Utri, è una pietra tombale strepitosa (di cui lui ovviamente fingerà di non accorgersi). Carismatico come una betulla triste, coraggioso come un capibara svenuto, originale come un sermone di Pillon. INCONTENIBILE. Daje Pare’, e salutaci Netanyahu!". Anche in questo caso è arrivata subito la replica di Parenzo su X: "Il buon Andrea Scanzi dice che voterò come Dell’Utri e ovviamente non nomina tutti gli altri per il sì (Augusto Barbera, il Prof. Ceccanti, Di Pietro..)! Lo confesso - Vostro onore - è vero: voterò sì… ma almeno non mi sono mai vaccinato prima degli altri!". Amici mai, direbbe qualcuno.