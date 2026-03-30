Ma a noi, dello Stretto di Hormuz, ce ne frega davvero qualcosa? Tutto quello che non vi dicono sulla crisi energetica: chi sta vincendo (non Trump), il peso del petrolio iraniano e i “falsi problemi” dell'Italia

Quindi? Una forte limitazione delle operazioni commerciali nello Stretto di Hormuz ha la potenzialità di innescare un disastro in Asia ma non in Europa. I governi asiatici si stanno infatti ritrovando a fare i conti con serie crisi di approvvigionamento proprio perché importavano quasi tutto il loro petrolio dal Golfo. Noi, intesi come europei e italiani, abbiamo un altro problema: l'aumento dei prezzi di benzina e diesel. Il motivo è semplice: il petrolio è pur sempre una commodity globale e ogni sussulto del settore genera un effetto domino. Se i governi asiatici fossero privati dell'oro nero proveniente da Hormuz, allora inizierebbero a competere con quelli del Vecchio Continente per comprare barili dai fornitori europei innescando una specie di asta globale facendo schizzare il prezzo alle stelle (quello che in parte, anche grazie a una buona dose di speculazione, sta già accadendo). E ancora: l'Italia, da Hormuz, deve semmai guardarsi dal problema del gas naturale liquefatto. Nel 2025-2026, prima della guerra, Roma ne acquistava, soltanto dal Qatar, travolto dal conflitto in Medio Oriente, circa 6,4 miliardi di metri cubi all'anno, circa il 10% del fabbisogno nazionale totale. Con lo stop delle forniture decretate da Doha per via del conflitto, Giorgia Meloni è volata in Algeria nel tentativo di stringere nuovi accordi con Algeri e sostituire il gnl qatariota. Un anno fa il governo algerino ha inviato all'Italia 20 miliardi di metri cubi, e adesso Eni e Sonatrach (l'azienda petrolifera di Stato algerina) dovrebbero ulteriormente rafforzare i rapporti (e gli affari).