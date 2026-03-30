GialappaShow parte in polemica, Leonardo Fiaschi: "Sinner, Cremonini e ora Jovanotti. Preparo altro che possa servirvi?"

Leonardo, quali personaggi avevi già proposto al GialappaShow?

Ne ho proposti diversi, negli anni. Per esempio la mia imitazione di Sinner che poi ho fatto su Rai 2 nel programma 'Audiscion' condotto da Gigi e Ross con Elisabetta Gregoraci. Appena è partito il 'GialappaShow', c'era Vernia a fare Sinner. Per carità, il personaggio si prestava... Lo scorso anno sono rimasto più sorpreso vedendo sempre Vernia nei panni di Cesare Cremonini in una parodia che aveva la stessa chiave comica rispetto alla mia. Ça va sans dire, avevo proposto anche quella.

E Jovanotti?

Stavolta ho evitato di proporre personaggi ai Gialappi, quindi no. Però il 'mio' Jovanotti cattivo è in onda a 'Only Fun' (Canale NOVE, ndr) da settimane e lo pubblico sui miei social da mesi. Personalmente, per quanto riguarda le coincidenze, magari mi sbaglio ma la penso un po' come Adam Kadmon a 'Mistero', ti ricordi?

Come no! "Coincidenze? Io non credo" è una frase che fa parte della storia (s)cult della tv! Però Vernia imita Jovanotti almeno dal 2014 a Zelig...

Sì, ma non lo ha mai fatto in versione 'cattivo', ossia con la stessa chiave comica con cui lo sto proponendo sui miei social e in tv da mesi. E poi me lo ritrovo al 'GialappaShow'... Che devo pensare?

A me, che son carogna, viene da pensare solo di chiederti se hai proposto altri personaggi nel tempo riscontrando magari coincidenze simili...

A questo punto, dico tutto: avevo proposto ai Gialappi Pier Silvio Berlusconi, ma non li ho più sentiti. Poi, con la partenza della scorsa edizione, ho visto la bellissima - senza ironia, è stato perfetto! - imitazione che ne ha fatto Ubaldo Pantani. Qui però non ho davvero da ridire: il personaggio si prestava e magari Pantani neanche sapeva che ci avessi provato pure io. Le idee sono nell'aria. Ma molte, sempre per coincidenza, si trovano anche sui miei social. Da mesi, se non anni. Ribadisco e concludo: lieto che il mio lavoro possa essere d'ispirazione.