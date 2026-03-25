L'Italia rischia un lockdown energetico? Ecco cosa sta succedendo con la guerra in Iran, le misure estreme in Asia e il report dell'Agenzia Internazionale dell'Energia

Foschi presagi si innalzano all'orizzonte, con la guerra in Iran in sottofondo, i prezzi del carburante che continuano a salire nonostante le accise da un lato e le teorie del complotto che hanno ormai infiammato il web - fondendo notizie reali a fake news immaginarie - dall'altro. Basta unire questi tre punti, e cioè il conflitto in Medio Oriente, l'impennata del costo di benzina e diesel innescato dalla chiusura dello Stretto di Hormuz e il trauma ancora fresco del lockdown causa coronavirus per sventolare, come se niente fosse, lo spauracchio di un nuovo lockdown: quello energetico. Ma che storia è questa? Provate a fare un giro su Instagram. Negli ultimi giorni si sono moltiplicati i reel di personaggi completamente sconosciuti, o comunque utenti privi di qualsiasi nozione elementare su energia e geopolitica, che ciarlano di un grande complotto pronto a manifestarsi sotto le sembianze di un lockdown energetico. Il ragionamento da bar è semplice: loro (inteso i poteri forti) vogliono controllarci e cambiare le nostre care abitudini. E allora quale occasione migliore delle tensioni tra Washington, Teheran e Tel Aviv per sfruttare il momento e attuare un nuovo esperimento? La realtà, grazie a Dio, è un po' più complessa.