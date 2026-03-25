Dopo il Referendum i magistrati si fanno un partito? Con un comunicato l’Anm scavalca la politica, aizza direttamente il popolo e pare annunciare una cosa preoccupante…

Purtroppo siamo così stupidi e stanchi, stanchi e stupidi in egual misura. Leggiamo stancamente post ottimizzati per i social e parliamo stupidamente solo di questi contenuti. Lo facciamo nei termini e nei limiti imposti dall’algoritmo, interiorizzando la paura, il rage bait e, ovviamente, la voglia di insultare. Non ne usciamo. Siamo tutti, ma proprio tutti, anche chi scrive, anche chi crede di non esserlo, stupidi e stanchi, stanchi e stupidi in egual misura. Lo dimostra il voto referendario, che è stato accolto con la coda tra le gambe dalla maggioranza, con una premier che ora, dopo mesi in cui si erano accumulate un po’ di schifezze, prova a ripulire la classe dirigente italiana, almeno da parte sua, e che è stato festeggiato dai magistrati in quegli stessi palazzi che dovrebbero essere simbolo di neutralità e terzietà. Terzietà che è stata intesa, in quest’ultimo periodo, solo rispetto alla politica, ma rispetto alle vittime del sistema giudiziario? La magistratura deve essere autonoma e indipendente rispetto all’esecutivo e al legislativo, ma che dire delle vittime? Deve, la giustizia, evitare i legami di parentela, le amicizie, tra giudici e pm favorendo così un’equa distribuzione delle forze in un processo, con avvocati e magistrati requirenti posti nelle stesse condizioni di fronte all’uomo sul bench? A proposito di vittime, cerchiamo di interpretare il comunicato pubblicato dall’Associazione Nazionale Magistrati, uno dei sindacati più potenti d’Italia, a seguito della vittoria nettissima del No. Ricordiamo cosa dicevano i sostenitori del Sì: la magistratura, soprattutto per via del correntismo e dell’impunità garantita dai legami tra i membri del Csm e i magistrati che eleggono questi stessi membri, è politicizzata. È, anzi, invadente, così come avveniva prima della riforma Vassalli, a fine anni Ottanta, quando si diede indicazione affinché la giustizia divenisse più simile a quella degli altri Paesi europei. La magistratura ha un posto d’onore nella mente e nei cuori degli italiani, tant’è che con questo referendum hanno vinto le istanze dell’unica casta irriformabile d’Italia (l’unica per cui i cittadini si ritrovano e fanno girotondi intorno ai palazzi del potere). Vale la pena ricordare cosa scriveva, in un paio di articoli del 1984, Indro Montanelli, a proposito dello strapotere pervasivo della magistratura (un potere di cui tanti magistrati del No hanno nostalgia, come dimostrano le parole di Woodcock a proposito degli errori commessi quando si scelse di eliminare la figura del pretore).