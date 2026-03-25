“Meloni ha perso il tocco magico, soprattutto sui giovani”. Parla il politologo Carlo Galli: “Il silenzio su Gaza, Iran e sulle accise non è piaciuto agli italiani”

Tra l’altro questo voto arriva da una fascia sociale che né il governo, ma tanto meno l’opposizione, pare aver compreso appieno. Piazza del Popolo era quasi completamente deserta alla chiusura del referendum. Un’immagine plastica del vuoto politico che regna anche all’opposizione. Daniele Silvestri si è esibito davanti a circa cinquanta persone e di giovani non ce n’era neanche uno. “Le nuove generazioni hanno espresso il loro voto non perché gliel’abbiano imposto i partiti. Qualcosa di simile è accaduto il 7 ottobre. La marcia per Gaza è stata spontanea in tutta Italia e così ieri è stato il voto contro la riforma Nordio. Questa è secondo me una grande notizia. C’è vitalità e questo dimostra la grande attenzione da parte dei giovani nei confronti della politica. Hanno dimostrato, con questo voto, la capacità di muoversi con le proprie gambe, di pensare con la propria testa. Questo a sua volta significa che i partiti politici, i politici di professione, non riescono a decifrare la società. Per questo si sorprendono del risultato”. Conte e Schlein, infatti, commentando la vittoria hanno dimostrato proprio questo. Il leader dei Cinque Stelle si è subito pronunciato (addirittura durante gli exit poll) a proposito di candidati, tralasciando la questione del programma politico. Un ulteriore incentivo, insomma, per proseguire la strada dell’astensionismo che questo referendum sembrava aver interrotto. “Utilizzare il referendum come predittivo per il voto politico è improprio. È improprio anche perché, come ha detto lei, il voto politico deve trovare una risonanza nell’anima, nello spirito dei votanti. Il voto referendario l’ha trovata. Il voto politico finché la politica resta confinata alle manovre di palazzo, non la trova e quindi ci sarà di nuovo grande astensionismo e quello che è successo nel referendum rimarrà un caso isolato”. D’altronde l’ubriacatura per un simile risultato rischia di rendere miopi i politici di professione ossessionati dalle dinamiche interne al loro partito. Si pensi al Pd di Elly Schlein. Questa vittoria del No avvantaggia la segretaria contro i suoi aguzzini e riformisti colleghi, che sin dal principio del suo segretariato hanno tentato ostacolarla. Franceschini, Guerini e tutti gli altri, ne escono indeboliti fortemente. “E’ pur vero che Schlein non si è spesa moltissimo per il referendum. Non lo ha fatto proprio perché non voleva rompere con i riformisti che hanno votato sì. Ora, però questi sono comunque i grandi sconfitti, perché non hanno colto il cambiamento”. Quale sia il destino – anche se è una parola certamente impegnativa da adoperare – della Schlein dopo questa vittoria è forse un po’ troppo presto da intuirsi, in quanto si tratta di una “vittoria del No, non certo della segretaria del Pd, che però sta tentando di cavalcarla. La Schlein ha certamente segnato un punto dentro il suo partito, ma continua ad avere degli handicap fortissimi per quanto riguarda la sua eventuale candidatura a presidente del Consiglio. E Conte infatti si è subito detto pronto per le primarie e l’ha sfidata”. Forse l’unica cosa che nessuno riesce a cogliere è un po’ quell’anarchia profonda dell’animo italiano, che si contorce di fronte a verbi all’imperativo. La risposta rischia sempre di essere un “vaffa” di grillina memoria.