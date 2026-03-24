“Abbiamo vinto”, ma abbiamo chi? Propagandalive mostra piazza del Popolo in festa per la chiusura del referendum ma dove sono tutti i giovani che hanno votato?

“Non studio non lavoro non guardo la tv non faccio sport”. Giovanni Lindo Ferretti aveva capito tutto. “Provateci voi a capirli questi giovani. Se non li manganelli un po’ devastano tutto”, direte voi. “Sono piazze pilotate”, commentano i muratori al bar la mattina presto, tra un caffè corretto e una Muratti fumata nervosamente. Ma pilotati da chi? Dev’esserci qualche problema di fondo, perché non si può far finta che questa gente non sia mai esistita. Allora la questione è soltanto una. Chi è che ha votato No e perché? Al di là dei reazionari, sparsi un po’ in tutto l’arco politico, le manifestazioni dei cosiddetti “giovani”, almeno per quanto riguarda Milano, si sono mosse nei quartieri popolari, a basso reddito sollevando temi che toccano il nervo vivo di generazioni deluse dalle illusioni che son state loro vendute a caro prezzo. La pace, un buon lavoro, il successo, la realizzazione di sé stessi, una casa, una famiglia. Ma poi ci sono le guerre, l’elettricità, il gas, la benzina costano tantissimo, la sanità pubblica ha delle tempistiche pessime ed è infiltrata pesantemente dalla criminalità organizzata. Quella marea di gente che ha manifestato contro il governo ha votato No. Quella marea di gente che ha detto No a quei politici e alle loro querele temerarie contro i giornalisti d’inchiesta e che accusano la magistratura di essere corrotta. Un voto di pancia dovuto al risveglio di quei “giovani”, che definiamo così tra virgolette, perché definirli Gen Z è un’anglofonia che non ci appartiene e puzza di false flag.