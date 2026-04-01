Gravina nonostante il disastro Mondiale dell’Italia il posto fisso in Figc non lo lascia. Ma cos’altro deve succedere perché il presidente federale si dimetta?

Cos’altro deve succedere per ottenere le dimissioni di un dirigente? Gabriele Gravina sarà ancora alla guida della Figc. Lui il posto fisso non lo lascia. L’Italia è fuori dal Mondiale per la terza volta di fila. Gennaro Gattuso, svuotato a fine partita, ha evitato domande relative al futuro. Gravina gli ha chiesto pubblicamente di restare. Per molti dei giocatori era l’ultima chance di rappresentare l’Italia nel palcoscenico più importante, al prossimo giro (2030) gran parte della rosa sarà in una fase finale o comunque calante di carriera. Ma è stato Gravina stesso a fare un’associazione: il calcio è anche una questione politica. Il calcio non è come gli altri sport dilettantistici, è professionismo. Dunque le norme non dipendono solo dalla Federazione, ma sono determinate da Leghe e leggi, non ci si può far niente. Quella di Gravina è una postilla che suggerisce inutilità dell’istituzione che presiede. Rimanendo sul punto e sulla vicinanza tra calcio e politica. In politica - e dunque anche nel calcio – esiste un codice etico non scritto, buon costume istituzionale, dignità. Dopo un fallimento, qualcuno deve farsi carico della responsabilità di fronte ai cittadini o, in questo caso, agli appassionati. Se il calcio è davvero di tutti allora questa gestione sportiva deve fare un passo indietro. Gravina deve fare un passo indietro.