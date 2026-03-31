Ma le avete viste le maglie delle nazionali presenti ai Mondiali di calcio 2026? Quelle di Corea del Sud, Belgio e Haiti sono uno spettacolo. E spunta il difetto delle cuciture di Nike

Il conto alla rovescia sta per finire. Mancano poco più di due mesi dall'inizio del Mondiale di calcio 2026 che si terrà tra Stati Uniti, Messico e Canada. Si è già detto di tutto in merito a questo evento senza precedenti. Si è parlato del valore economico e sportivo della competizione; del valore tecnico delle squadre (ma avete visto la rosa della Francia?); di Donald Trump che, tra una guerra e l'altra, è pronto a sfruttare il soft power pallonaro; delle nazionali mediorientali che potrebbero non partecipare alla manifestazioni; del problema sicurezza del Messico (qualche settimana fa i narcos hanno scatenato una specie di guerriglia urbana in tutto il Paese). Manca ancora qualcosa: un'analisi sui kit che indosseranno le squadre presenti al Mondiale. Ci sono le divise che rispettano la tradizione, quelle che la riprendono innovandola e quelle, ancora, che la stravolgono completamente presentando singolari effetti cromatici e riferimenti culturali raffinati. Cominciamo col dire che il monopolio delle maglie è nelle mani di tre grandi brand sportivi, ossia Adidas, Nike e Puma, seguiti da altri brand come Marathon (Ecuador e Bolivia), Saetom (Haiti) e Hummel (Danimarca). Altro aspetto rilevante: ancor più rispetto al passato, le nazionali scenderanno in campo con seconde maglie dai design più curiosi pensate appositamente per privilegiare il marketing.