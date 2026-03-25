L’Italia trema prima dei playoff per il Mondiale? Il Times avverte Gattuso e gli azzurri: “Devono affrontare i propri demoni. Il ct della Nazionale non ha il pedigree dei predecessori”

Il mondo ci guarda e vede incertezza. Sono giorni di marasma nella politica italiana, ore frenetiche di dimissioni e ammissioni (si spera) di responsabilità. Lo sport non è immune dall’entropia. Gennaro Gattuso è al passaggio fondamentale della sua carriera: giovedì 26 marzo c’è Italia-Irlanda del Nord, prima partita dei playoff per il Mondiale. Ma al mondo non è sfuggito il clima teso che si respira tra gli azzurri. Il The Times titola: “L’Italia riuscirà a qualificarsi per i Mondiali 2026? I suoi stessi demoni sono l’ostacolo”. Demoni che indossano la maglietta della Svezia e della Macedonia, le due squadre killer che hanno segnato la storia recente del nostro calcio. Quei demoni che in questi giorni, probabilmente, aleggiano tra le stanze dei convocati. Serve però scuotersi, dissolvere le immagini dei fallimenti passati, rimanere concentrati e consapevoli che la “Nazionale italiana potrebbe non essere più la squadra imbattibile di un tempo, ma è la grande favorita contro l’Irlanda del Nord giovedì e, in base al ranking e alla forma, dovrebbe riuscire a battere il Galles o la Bosnia-Erzegovina, e conquistare un posto nel Gruppo B quest’estate, insieme a Canada, Qatar e Svizzera”. La logica è dalla nostra parte. Ma nello sport i rapporti necessari non esistono. “Ci siamo già passati”, dice il Times al posto nostro.