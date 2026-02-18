Sala ma che dici? Lo scaz*o con Del Piero sul caso Bastoni: “Ha fatto simulazioni incredibili!”. Forse è meglio che il sindaco pensi alla politica, e Costacurta rincara la dose

Dall'altra parte rispondono con Roma-Juventus del 2005, quando il capitano bianconero a fine primo tempo si beccò uno schiaffo dal difensore giallorosso Leandro Cufrè. Una scena davanti a cui Del Piero rimase impassibile, mostrando il pollice all'avversario, e a cui invece oggi sarebbero probabilmente seguite infinite urla e torcimenti a terra. O ancora si tira in ballo l'allenatore dell'Inter Christian Chivu, che persa la lucidità in un Bari-Inter sferrò un gancio di spalle a Marco Rossi.

La verità è che non ha senso attaccare la persona invece che l'argomento. Il fatto che Del Piero abbia simulato in passato non dimostra che oggi debba essere d'accordo con le simulazioni. Si sposta il focus dalla validità dell’argomentazione alla coerenza personale.

Si può poi discutere di quanto sia stata intelligente politicamente la mossa di Sala di immischiarsi in questo ginepraio di polemiche, abbassando la sua figura istituzionale e polarizzando lo sguardo sulla sua figura da parte dei tifosi.

Ma che poi davvero Del Piero ha parlato di Bastoni? A detta sua no. Ieri Pinturicchio ha risposto al sindaco di Milano nel prepartita di Galatasaray Inter a Sky Sport: "Ho letto le parole di Sala. Sono rimasto sorpreso, anche perché io non avevo parlato di Bastoni, io ho sempre cercato di rispondere sul campo, e non mi sono mai messo a discutere pubblicamente con i tifosi di queste cose". Poi l'invito a Sala ad occuparsi di cose più importanti: "Poi Sala è anche il sindaco di Milano, rispetto la sua figura e le istituzioni, ma non mi sembra il caso di mettermi a discutere con lui di calcio. Penso abbia cose più importanti a cui pensare, mi fa piacere che abbia dedicato parte del suo tempo a cercare i miei video sui social". Intanto in studio Billy Costacurta tira la bordata sull'amministrazione meneghina: "Cose che non riesce a fare tra l'altro...". Sala ne esce sconfitto, ha attaccato sulla morale uno dei simboli della sportività in Italia, trasversale a tutte le tifoserie. La politica divide, il calcio forse ancora di più, e forse è meglio che i calciatori facciano i calciatori e i politici i politici.