Tutti a belare su Bastoni, Chivu e Inter-Juve. Ma nessuno si fa le domande giuste: di chi è la colpa se le regole fanno schifo e i nostri arbitri sono mediocri?

Quanta povertà quante pecore. Siete tutti fuori strada.
Addirittura c'è chi ha detto che Bastoni non deve più andare in nazionale. Chi ha detto: è vergognoso. Gente che probabilmente non ha mai fatto una vera partita in vita sua. Gente che negli anni ha visto senza profferire parole scandali su scandali.
Poi c'è Giorgio Chiellini, uno che in fatto di atteggiamenti osceni in campo ha credibilità zero.
Poi chi se le è presa con Chivu che invece ha detto l'unica cosa sensata: Kalulu ha fatto due cazzate, una su Barella quando l'ha travolto facendo una corsa di venti metri e una su Bastoni perché un fallo seppur leggero su una ripartenza è fallo da giallo.
E comunque per cercare la verità in questi casi bisogna sempre fare un passo più in là. Il fatto è che la classe arbitrale ha un livello basso, che le regole sono poco chiare e scritte male. Le domande da farsi quindi sono due: come mai il livello è così basso? Chi scrive le regole?
Su chi scrive le regole la risposta è l'IFAB (International Football Association Board). Non l'avete mai sentita nominare ve'? È un organismo iper conservativo, e il diritto di voto spetta a 8 membri, 4 della fifa e i 4 capi delle Federazioni britanniche (Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord). Già questa è roba strana. Un po’ massonica. E poi a decidere le regole del calcio cioè queste regole assurde sul fuorigioco o che il secondo giallo non può essere richiamato dal VAR sono dei burocrati ricconi che si fanno gli affari propri. È bene che lo sappiate cari tifosi che blaterate come pecore sui social.
Sul livello sempre più basso degli arbitri invece dipende da dall'AIA (associazioni arbitri italiani) e dalla FIGC. Ma anche da tutto il sistema calcio italiano. Che ormai si basa su scuole calcio che pensano solo a fare business e non crescere ragazzi, sull'alta finanza e sul mondo delle scommesse (fa schifo vedere DAZN che ti fa pagare 50 euro al mese cercare di rifilarti qualsiasi scommessa).
Quindi voi continuate a blaterare ma almeno fatevi le domande giuste per favore
E chi parla di diseducazione sportiva parlando di Bastoni dovrebbe educare un po' meglio.