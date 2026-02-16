Tutti a belare su Bastoni, Chivu e Inter-Juve. Ma nessuno si fa le domande giuste: di chi è la colpa se le regole fanno schifo e i nostri arbitri sono mediocri?

Quanta povertà quante pecore. Siete tutti fuori strada.

Addirittura c'è chi ha detto che Bastoni non deve più andare in nazionale. Chi ha detto: è vergognoso. Gente che probabilmente non ha mai fatto una vera partita in vita sua. Gente che negli anni ha visto senza profferire parole scandali su scandali.

Poi c'è Giorgio Chiellini, uno che in fatto di atteggiamenti osceni in campo ha credibilità zero.

Poi chi se le è presa con Chivu che invece ha detto l'unica cosa sensata: Kalulu ha fatto due cazzate, una su Barella quando l'ha travolto facendo una corsa di venti metri e una su Bastoni perché un fallo seppur leggero su una ripartenza è fallo da giallo.

E comunque per cercare la verità in questi casi bisogna sempre fare un passo più in là. Il fatto è che la classe arbitrale ha un livello basso, che le regole sono poco chiare e scritte male. Le domande da farsi quindi sono due: come mai il livello è così basso? Chi scrive le regole?